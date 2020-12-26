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Фанати бренду обурені: Xiaomi прибрала зарядку з комплекту топового Mi11
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Буквально два місяці тому компанія Xiaomi була однією з тих, які глузували з "бідного" комплекту поставки нових iPhone 12, вказуючи, що усі її смартфони поставляються разом з зарядкою. Тепер же глава китайської фірми офіційно заявив, що покупців нового флагмана чекає сюрприз в упаковці.
Засновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь написав у соціальній мережі Weibo, що їх наступний флагманський смартфон Mi11 поставлятиметься без комплектного зарядного пристрою.
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Причина такого рішення рівно така ж, як і в Apple, над якою компанія ще недавно жартувала з цього приводу – захист екології. До цього посту також прикріплена фотографія упаковки Xiaomi Mi11, яка явно "схудла" у порівнянні з попередніми поколіннями.
Xiaomi Mi11 поставлятиметься без зарядного пристрою
Нагадаємо, що презентація Xiaomi Mi11 відбудеться вже у прийдешній понеділок, 28 грудня. Це буде перший смартфон на базі новітнього процесора Snapdragon 888.
На днях стало відомо, що Xiaomi Mi11 отримає найдорожчий в історії індустрії екран. У Xiaomi запевняють, що дисплей флагманського Mi11 буде найдорожчим в індустрії. А його виготовлення вимагало застосування відразу 13 інноваційних процесів. Тизери опублікували в офіційному блозі Xiaomi у китайській соціальній мережі Weibo.
Зокрема, матриця новинки матиме високу частоту оновлення з функцією адаптивної яскравості, внаслідок чого він не буде "сліпнути" при інтенсивному зовнішньому освітленні. Вендор також заявив, що вартість цього дисплея виявилася вищою, ніж у будь-якого з представлених на ринку рішень конкурентів.
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