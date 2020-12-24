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Екран на 120 Гц і процесор Kirin 985: представлено новий HUAWEI nova 8 Pro
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HUAWEI офіційно оновила лінійку смартфонів nova. У серію увійшли відразу 2 смартфони: nova 8 і nova 8 Pro. Ключовою особливістю Pro-модифікації став дисплей з частотою оновлення 120 Гц.
І HUAWEI nova 8, і nova 8 Pro побудовані на платформі Kirin 985 5G. Діагональ дисплея nova 8 становить 6,57 дюйма з частотою оновлення 90 Гц і дискретизацією 240 Гц. У моделі nova 8 Pro встановлений 6,72-дюймовий екран з підвищеною до 120 Гц частотою оновлення при дискретизації сенсора у 300 Гц, що перевищує показники таких ігрових моделей, як Black Shark 3 й ASUS ROG Phone 3.
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Новинки підтримують роботу з мережами Wi-Fi 6 +, а при роботі у 5G-мережах, як запевняють представники компанії, максимальна швидкість передачі даних у 2,2 раза перевищує показники iPhone 12 Pro.
На тильній стороні HUAWEI nova 8 Pro розмістилася основна камера, що містить 4 датчики: 64-мегапіксельний універсальний (f / 1.8), 8-мегапіксельний надширококутний, макрооб'єктив і датчик глибини. У nova 8 ідентична камера, але апертура основного 64-мегапіксельного сенсора трохи нижча – f / 1.9.
Фронтальна камера nova 8 Pro включає відразу 2 датчики на 32 і 16 Мп, а у nova 8 лише один датчик на 32 Мп. Примітно, що під час запису відео у nova 8 Pro застосовується спеціальний алгоритм звукозапису з використанням трьох спрямованих мікрофонів, що забезпечують чіткий звук при зйомці на відстані до 5 метрів.
Місткість вбудованого акумулятора nova 8 становить 3800 маг, в Pro-версії смартфона встановлений акумулятор на 4000 мАг. Обидва гаджети отримали підтримку 66-ватної швидкої зарядки, завдяки чому на повну зарядку від 0% до 100% йде лише 35 хвилин. Додатково nova 8 Pro оснащений радіатором з рідинним охолодженням.
Характеристики HUAWEI nova 8 | nova 8 Pro:
- Дисплей: 6,57'', 90 Гц, 2340х1080 пікселів; 6,72'', 120 Гц, 2676х1236 пікселів
- Процесор: Kirin 985
- Оперативна пам'ять: 8 ГБ
- Вбудована пам'ять: 128/256 ГБ
- Камера: 64 Мп (f / 1.9) + 8 Мп (120 °) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (датчик глибини); 64 Мп (f / 1.8) + 8 Мп (120 °) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (датчик глибини)
- Фронтальна камера: 32 Мп (f / 2.0); 32 Мп (f / 2.0) + 16 Мп
- Акумулятор: 3800 мАг, 66 Вт; 4000 мАг, 66 Вт
Вартість nova 8 у комплектації 8/128 ГБ пам'яті становить $ 505. Модель з 8/256 ГБ обійдеться покупцям у $ 566. Молодша версія nova 8 Pro з 8/128 ГБ оцінена у $ 612, а топовий варіант з 8/256 ГБ пропонується за ціною у $ 673. Старт продажів смартфонів запланований на 30 грудня.
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