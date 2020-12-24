Xiaomi потролила OnePlus, яка потролила Apple

Тролінг поширюється геть на усіх. Виробники гаджетів не стали винятком. Усім нам відомо, що з компанії Apple не жартував хіба ледачий. І нещодавно це зробила OnePlus. Але не минуло багато часу, як сама компанія стала жертвою тролінгу Xiaomi.

Індійський підрозділ OnePlus опублікував у твіттері фотографію OnePlus 8T серед безлічі яблук. Таким чином СММ'ники пропонують виділитися з "яблучної" маси за допомогою смартфона OnePlus.

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Через кілька годин на пост OnePlus відреагував індійський підрозділ Xiaomi, написавши таке: "Але навіщо погоджуватися на менше, якщо можна отримати більше. Новий рік. Роздільна здатність 108 Мп". Тут явно відсилання до знаменитого слогану OnePlus: "Never Settle" – "Ніколи не погоджуйтеся". Замість OnePlus 8T з його камерою на 48 Мп компанія пропонує звернути увагу на Xiaomi Mi 10T Pro з його 108-мегапіксельною камерою.

Відзначимо, що це вже не перша сутичка двох компаній. У 2018 році Xiaomi переманювала покупців OnePlus 6T, пропонуючи купити за вигіднішою ціною Pocophone F1.

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