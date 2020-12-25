Xiaomi Mi11 отримає найдорожчий в індустрії дисплей: чим він буде особливим

За 3 дні до офіційної презентації флагманського смартфона Mi11 представники Xiaomi опублікували нову порцію тизерів. На них вона продемонструвала дисплей пристрою. Спойлер: він буде найдорожчим в індустрії.

У Xiaomi запевняють, що дисплей флагманського Mi11 буде найдорожчим в індустрії. А його виготовлення вимагало застосування відразу 13 інноваційних процесів. Тизери опублікували в офіційному блозі Xiaomi у китайській соціальній мережі Weibo.

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Зокрема, матриця новинки матиме високу частоту оновлення з функцією адаптивної яскравості, внаслідок чого він не буде "сліпнути" при інтенсивному зовнішньому освітленні. Вендор також заявив, що вартість цього дисплея виявилася вищою, ніж у будь-якого з представлених на ринку рішень конкурентів.

Згідно з другим банером, 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей Xiaomi Mi11 буде загнутий на всіх гранях. Смартфону приписують роздільну здатність Quad HD + і частоту оновлення 120 Гц. Також у мережі з'явилася поки не підтверджена інформація про використання в конструкції майбутньої новинки захисного скла Corning Gorilla Glass сьомого покоління.

Презентація Xiaomi Mi11 відбудеться 28 грудня 2020 року.

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