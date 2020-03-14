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Прем'єру Форсажу 9 відклали на рік: названа нова дата релізу
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Фанатам франшизи "Форсаж" доведеться зачекати цілий рік на прем'єру нового дев'ятого фільму. Причина відкладення прокату стрічки на великих екранах – поширення коронавірусу. Дізнайтесь, коли Форсаж 9 вийде у прокат.
Оголошення про перенесення прем'єри з'явилося на офіційному акаунті Fast and Furious 9 у соцмережах. Зокрема, в публікації у твіттері вказується, що проєктом прийнято рішення перенести прем'єру на 2021 рік. Попередня дата анонсу – 2 квітня.
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Безпосередньо на коронавірус кіношники не посилаються, згадуючи лише "загальну безпеку". Не повідомляється і про будь-які можливі неполадки у знімальному процесі. Тому єдиною очевидною причиною перенесення прем'єри можна вважати побоювання недостатніх зборів: якщо фільм вийде на екрани в розпал пандемії і тотальних заборон масових заходів, в кінотеатри потрапить дуже мало шанувальників франшизи.
А їм підготували повний набір традиційних розваг, включаючи погоні, перестрілки, вибухи, поєдинки та порушення всіх відомих законів фізики.
Сюжетних подробиць творці дев'ятого "Форсажу" зі зрозумілих причин не називають. Але основним сюрпризом має стати повернення Хана Лю – героя актора Сона Кана, який вважався загиблим в історії, описаній у "Форсажі: Токійський дріфт".
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