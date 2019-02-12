Манчестер Юнайтед – ПСЖ: коли і де дивитися матч Ліги чемпіонів

Матч Ман Юнайтед – ПСЖ у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться вже у вівторок, 12 лютого. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн поєдинок, щоб вболівати за свого фаворита!

Ліга чемпіонів УЄФА повертається! Уже сьогодні відбудуться матчі 1/8 фіналу турніру, куди, нагадаємо, не потрапила жодна українська команда. Паралельно з ЛЧ проходитиме також Ліга Європи. До вашої уваги анонс топового поєдинку 12 лютого!

Манчестер Юнайтед – ПСЖ

Дата: 12.02.2019

12.02.2019 Коли: 22:00

22:00 На якому каналі: Футбол 1

Футбол 1 Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv

на сайті OLL.tv Прогноз і ставки букмекерів: 2,30 – 3,00

Матч відбудеться на легендарному стадіоні "Олд Траффорд", і для господарів поля він справді стане принциповим. Ман Юнайтед зіграє свій перший поєдинок в ЛЧ із тренером Сульшером, який замінив на цій посаді Жозе Моурінью. Із приходом нового наставника "манкуніанці" видали серію з одинадцяти матчів без поразок та вперше в сезоні потрапити в топ-четвірку АПЛ.

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Натомість чемпіони Франції Парі Сен-Жермен, які блискуче проявили себе на груповому етапі ЛЧ, початок 2019-го провели не найкраще. Після вильоту з Кубка Ліги і поразки в принциповому матчі від Ліона експерти заговорили про спад гри парижан. Якщо врахувати відсутність головної зірки команди Неймара, який не зможе допомогти ПСЖ через травму, та ймовірну відсутність ще одного форварта Кавані, шанси на перемогу в підопічних Тухеля не найвищі. Відтак, букмекери в цьому протистоянні рекомендують ставити все ж на господарів.

Manchester United vs Paris Saint-Germain

12 лютого також відбудеться матч Ліги чемпіонів Рома – Порту (22:00) та матч Ліги Європи між командами Фенербахче – Зеніт (19:55).

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