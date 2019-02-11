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Зінченко показав патріотичні щитки з матчу проти Челсі

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Матч проти "Челсі" став одним з найкращих для Зінченко - фото 1
Матч проти "Челсі" став одним з найкращих для Зінченко / Sportbox

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко в матчі Прем'єр-ліги Англії зіграв проти Челсі (6:0) у спеціальних щитках. І не простих – а патріотичних.

Олександр Зінченко зіграв проти "Челсі" в особливій екіпіровці.

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22-річний українець опублікував в своєму Instagram фотографію цих щитків, на яких зображені жовто-блакитні кольори і текст молитви "Отче Наш".

Матч проти "Челсі" став одним з найкращих для Зінченко в складі "Ман Сіті", якому українець допоміг перемогти, зробивши дві результативні передачі. У рамках 26-го туру Прем'єр-ліги Англії "Манчестер Сіті" вдома, на "Етіхад Стедіум" порвавши "Челсі" з рахунком 6:0.

Зінченко показав патріотичні щитки з матчу проти Челсі - фото 306911

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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