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Як футболісти Динамо проводять вільний час

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Хацкевич розповів про тонкощі відпочинку гравців Динамо - фото 1
Хацкевич розповів про тонкощі відпочинку гравців Динамо / Динамо Киев от Шурика

Олександр Хацкевич розкрив секрети гравців Динамо Київ. Що роблять футболісти у вільний час? Від пінг-понгу до FIFA.

Головний тренер "Динамо" Київ Олександр Хацкевич розповів, як гравці столичного клубу проводять дозвілля.

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"Раніше був стіл для пінг-понгу, але база сильно страждала емоційно (усміхається). Ракетки ламалися, скло билося, стіни тремтіли. Вирішили від цього відмовитися. Зараз, звичайно, більше грають на Play Station у FIFA..."

"На кожні збори, куди ми приїжджаємо, є спеціальна ігрова кімната. Там є і більярд, і теніс. Ми з хлопцями також граємо в теніс: і у великий, і у настільний. Відпочивати всім потрібно. В Австрії коли були – їздили на пляжний волейбол", – розповів Хацкевич.

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Джерело: footballhub
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