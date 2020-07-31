5 бюджетних продуктів, які допоможуть посилити імунну систему

За відсутності вакцин від нового коронавірусу щоденний раціон поряд з іншими заходами профілактики є одним з ключових способів захистити себе від інфекції. Медики рекомендують включати в нього продукти, що допомагають підсилити імунну систему.

Імунна система організму – органи, клітини, тканини і білки – борються з вірусами, бактеріями й іншими хвороботворними патогенами, проникаючими в нього ззовні. Сильна система необхідна для підтримки загального стану здоров'я і добробуту. На сьогодні це головний фактор, що визначає захист людини від зараження коронавірусом, оскільки ліків проти інфекції не існує.

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Безперечно, жоден конкретний продукт, навіть найбагатший вітамінами, не може бути "чарівним засобом", який гарантовано знищує COVID. Однак певні поживні речовини у щоденному раціоні укупі з іншими здоровими практиками дійсно надають потужну підтримку імунітету, допомагаючи залишатися здоровим і в хорошій формі.

Ваш раціон має бути різноманітним і збалансованим

"Включення в буденне харчування деяких продуктів може допомогти зміцнити систему природного захисту організму і убезпечити себе від деяких захворювань й інфекцій, включаючи COVID-19. Дослідження свідчать, що здоровий раціон життєво важливий для підтримки загального стану здоров'я, його дотримання є однією з найкращих речей, які ви можете зробити для себе в ці важкі часи", – наголошують експерти.

Вони назвали кілька щоденних продуктів, які допомагають посилити імунну систему, а також підвищити опірність до коронавірусу.

Шпинат. Це один з найбільш поживних рослинних продуктів. Крім високого вмісту вітаміну С відрізняється великою кількістю вітаміну А, який захищає і зміцнює слизові оболонки, підвищує бар'єрну функцію організму і є ключовим компонентом лімфоцитів – імунних клітин, що борються з інфекцією.

Додавайте до раціону страви зі шпинатом

Печериці. Містять значну кількість вітамінів групи B (рибофлавін і ніацин), а також мінерал селен – усі ці речовини відіграють життєво важливу роль в здоровій активності імунної системи.

Червоний солодкий перець. Навіть після термічної обробки зберігає значну кількість вітаміну С, що регулює роботу імунної системи. До того ж це багате джерело вітаміну B6, що відповідає за утворення червоних кров'яних тілець, і провітаміну вітаміну А, що забезпечує здоров'я слизових оболонок, що відбивають атаки вірусів.

Мигдаль. Його перевагою є висока концентрація вітаміну Е – жиророзчинного антиоксиданту, що підсилює реакцію імунної системи на вірусні інфекції. Згідно з висновком вчених з британського Інституту харчових досліджень у Норвічі, завдяки цій своїй здатності мигдаль відіграє роль неймовірно сильного імуностимулятора.

З'їдайте щодня кілька горішків мигдалю

Часник. Сполуки, що містяться у цьому продукті, борються з бактеріями, вірусами і грибками. Аліцин, найбільш біологічно активна сполука часнику, пов'язаний з великою користю для здоров'я, включаючи посилення імунітету і зниження рівня холестерину.

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