На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
5 бюджетних продуктів, які допоможуть посилити імунну систему
-
- 12
За відсутності вакцин від нового коронавірусу щоденний раціон поряд з іншими заходами профілактики є одним з ключових способів захистити себе від інфекції. Медики рекомендують включати в нього продукти, що допомагають підсилити імунну систему.
Імунна система організму – органи, клітини, тканини і білки – борються з вірусами, бактеріями й іншими хвороботворними патогенами, проникаючими в нього ззовні. Сильна система необхідна для підтримки загального стану здоров'я і добробуту. На сьогодні це головний фактор, що визначає захист людини від зараження коронавірусом, оскільки ліків проти інфекції не існує.
Це цікаво: Як уникнути 5 поширених помилок під час приготування на грилі: прості секрети
Безперечно, жоден конкретний продукт, навіть найбагатший вітамінами, не може бути "чарівним засобом", який гарантовано знищує COVID. Однак певні поживні речовини у щоденному раціоні укупі з іншими здоровими практиками дійсно надають потужну підтримку імунітету, допомагаючи залишатися здоровим і в хорошій формі.
"Включення в буденне харчування деяких продуктів може допомогти зміцнити систему природного захисту організму і убезпечити себе від деяких захворювань й інфекцій, включаючи COVID-19. Дослідження свідчать, що здоровий раціон життєво важливий для підтримки загального стану здоров'я, його дотримання є однією з найкращих речей, які ви можете зробити для себе в ці важкі часи", – наголошують експерти.
Вони назвали кілька щоденних продуктів, які допомагають посилити імунну систему, а також підвищити опірність до коронавірусу.
Шпинат. Це один з найбільш поживних рослинних продуктів. Крім високого вмісту вітаміну С відрізняється великою кількістю вітаміну А, який захищає і зміцнює слизові оболонки, підвищує бар'єрну функцію організму і є ключовим компонентом лімфоцитів – імунних клітин, що борються з інфекцією.
Печериці. Містять значну кількість вітамінів групи B (рибофлавін і ніацин), а також мінерал селен – усі ці речовини відіграють життєво важливу роль в здоровій активності імунної системи.
Червоний солодкий перець. Навіть після термічної обробки зберігає значну кількість вітаміну С, що регулює роботу імунної системи. До того ж це багате джерело вітаміну B6, що відповідає за утворення червоних кров'яних тілець, і провітаміну вітаміну А, що забезпечує здоров'я слизових оболонок, що відбивають атаки вірусів.
Мигдаль. Його перевагою є висока концентрація вітаміну Е – жиророзчинного антиоксиданту, що підсилює реакцію імунної системи на вірусні інфекції. Згідно з висновком вчених з британського Інституту харчових досліджень у Норвічі, завдяки цій своїй здатності мигдаль відіграє роль неймовірно сильного імуностимулятора.
Часник. Сполуки, що містяться у цьому продукті, борються з бактеріями, вірусами і грибками. Аліцин, найбільш біологічно активна сполука часнику, пов'язаний з великою користю для здоров'я, включаючи посилення імунітету і зниження рівня холестерину.
Читайте також: Симптоми отруєння кавунами з нітратами
-
16:21Цей продукт відповідає за здоров'я судин
-
16:095 бюджетних продуктів, які допоможуть посилити імунну систему
-
15:55Катя Осадча підкорила мережу спекотним фото
-
15:42Xiaomi показала "просунуту" версію ігрового Black Shark 3
-
15:26Переможець по житті: підліток викрав батьківський Porsche і розбив його
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:18Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
-
15:00Прикольні тости на Випускний вечір: смішні привітання для випускників 2020
-
14:52Як носити маски в спеку і не задихатися: простий лайфхак
-
14:41Бомба-ракета: Jerry Heil і Сергій Бабкін одночасно випустили пісні з однаковими назвами
-
14:30Що робити, якщо дуже болить зуб
-
14:14Усі ми трохи принц Гаррі: названо улюблений емодзі внука Єлизавети II
-
13:59Учені з'ясували, в яких умовах жінки повніють швидше за чоловіків
-
13:47Суркіс пригрозив звільнити усіх, якщо у Луческу нічого не вийде
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:35Будем всіх бомбить: у мережі поширюють цитату Зеленського, але вона вирвана з контексту
-
13:27Nike випустила рекламу про повернення спорту в епоху пандемії: відео, яке вражає монтажем
-
13:13Роздуми Мадонни про коронавірус заблокували в Instagram
-
12:52У Бельгії з'явилися намети на деревах: атмосферні фото
-
12:40Симптоми отруєння кавунами з нітратами
-
12:28У документах МОЗ знайшли кричущі ляпи: від неіснуючих держав до шедеврів перекладу
-
12:15ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про магічний світ Гаррі Поттера
-
12:00Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
11:47На OLX з'явилося оголошення про продаж раритетного танка: фото
-
11:21Британці придумали конкурс іронічних фотографій картоплі – дивіться, що з цього вийшло
-
15:18Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
-
12:15ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про магічний світ Гаррі Поттера
-
10:52Нова популярна музика липня 2020: слухай новий плейлист літа
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 31 липня
-
07:46Як уникнути 5 поширених помилок під час приготування на грилі: прості секрети
- 30 липня
-
21:49Хлібодемія та Maskhole: The New Yorker склав кумедний словник епохи коронавірусу
-
18:00Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
-
14:12Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
-
12:00Відео з українським котом, яких усіх "мав", підірвало YouTube: смішні меми
-
09:41Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня
-
07:15Погода в Україні 30 липня: у яких областях послабне спека
- 29 липня
-
21:27Вам пора міняти роботу: 5 неочевидних ознак, які ґрунтуються на сексі
-
19:00ТОП-4 фільми про літо: ідеальне кіно для перегляду ввечері
-
17:22Apple знову перша: рейтинг найдорожчих брендів у світі за версією Forbes
-
15:00Квентін Тарантіно назвав 11 найкращих фільмів усіх часів: вибір режисера
-
12:19Нові серіали серпня 2020, які варто подивитись
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 липня
-
07:17Погода в Україні 29 липня: від спеки до грозових дощів
- 28 липня
-
21:32ТОП 5 найкращих поз для лінивого сексу вранці
-
17:39Україна оновила список "червоних країн": у нього ввійшли популярні курортні напрямки
-
14:16Як поїде автомобіль, якщо його повністю позбавити підвіски: божевільний експеримент
-
11:57Офіційна заява Динамо про "відставку" Мірча Луческу з листами тренера до Суркіса
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 липня
-
07:15Погода в Україні 28 липня: у яких областях пройдуть грози
- 27 липня
-
21:21Що кожен знак Зодіаку робить відразу після сексу: перевірте свого партнера