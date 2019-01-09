Науковці назвали заняття, яке рятує від застуди

Люди, які часто ходять пішки, майже вдвічі рідше хворіють на застуду, стверджують науковці. Навіть уже застудженій людині може бути корисною ходьба – постільного режиму фахівці рекомендують дотримуватися лише при симптомах значного погіршення стану.

Ходьба та прогулянки можуть рятувати від застуди, це показало дослідження фахівців Американської асоціації спортивної медицини. Ці вчені рекомендують виходити гуляти на свіжому повітрі навіть при закладеному носі.

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Фахівці встановили: люди, які витрачають на ходьбу по 45 хвилин на день протягом щонайменше п'яти днів на тиждень, – на 25-50% рідше беруть лікарняний через простудні захворювання. Експерти заявили, що ходьба ефективно підвищує опірність організму застуді та грипу без препаратів.

Науковці рекомендують бороти застуду під час прогулянок / National Trust for Scotland

За їх словами, піші прогулянки можуть рятувати від посилення захворювання застудою і тих, хто вже застудився. Якщо застуда ще не перемістилася у легені, помірна ходьба на свіжому повітрі буде лише корисною, стверджують фахівці. Водночас вони радять утримуватися від пробіжок.

У тому випадку, коли застуда відчувається в області грудей і наявна висока температура, краще перебувати в ліжку. Але, одужавши, потрібно знову повернутися до ходьби і вирушати на прогулянки, підкреслили фахівці.

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