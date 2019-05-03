На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Фахівці розповіли про несподівану користь байдикування
-
- 39
Експерти розповіли про користь неробства. Фахівці спиралися у своїх міркуваннях на книгу психолога Дорін Додж-Мегі "Як збалансувати життя і технології в цифровому світі".
На думку авторки книги, в сучасному світі люди перебувають в постійному русі і звикли до того, що нескінченна зайнятість, стрес – це нормально. Разом з цим вона зазначила, що такий спосіб життя може мати вельми погані наслідки для психічного стану людини і її здоров'я в цілому.
І ще: Ще одна вагома причина робити зарядку зранку
За словами психолога Сенді Манн, в Голландії є таке поняття як "ніксен", що означає процес, коли людина нічим не зайнята. Психолог провела дослідження, яке показало, що це заняття робить людей більш креативними і допомагає їм швидше розв'язувати проблеми.
Нехай розум шукає свою власну стимуляцію. Саме коли ви вдаєтеся до байдикування і дозволяєте собі витати в хмарах, у вас більше шансів прийти до креативності, – говорить вона.
Крім того, з'ясувалося, що подібне неробство може добре підвищити продуктивність. Як розповіла експерт з продуктивності Кріс Бейлі, "якщо наша енергія повністю витрачена, продуктивність не буде високою, тому що у нас немає пального для продуктивної роботи".
У свою чергу, професор з лідерського розвитку і організаційних змін Манфред Кетс де Вріс закликав нічого не робити цілеспрямовано. Він порадив звернути увагу на час, коли організм більш продуктивний, а коли навпаки – хоче відпочити, і саме ці моменти використовувати для того, щоб байдикувати.
Читайте також: Чому не варто відмовлятись від келиха вина
-
09:49Зонд NASA надіслав вражаючі знімки заходу на Марсі
-
09:21Спокуслива вболівальниця: Леся Нікітюк показала яскраві знімки з Іспанії
-
08:52Фахівці розповіли про несподівану користь байдикування
-
08:25Мережу зворушив чуттєвий знімок Порошенка з дружиною
-
07:53Ці натуральні засоби допоможуть позбутися зубного нальоту
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:32Так виглядав нереалізований концепт позашляховика Москвич
-
07:15Прогноз погоди на 3 травня в Україні
- 02 травня
-
22:52У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому
-
22:24Навіщо всередині смартфона Xiaomi Black Shark 2 встановили камеру
-
21:53Ще одна вагома причина робити зарядку зранку
-
21:41Як може виглядати дитина Меган Маркл і принца Гаррі: фотофакт
-
21:27У мережі з'явилися рендерні фото Motorola RAZR: як виглядатиме жабка з майбутнього
-
21:15Шарліз Терон засвітила білизну під напівпрозорою блузою
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:013 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:55Чому лікарі не рекомендують заміняти медом цукор
-
20:44Про що говорить постійне відчуття голоду
-
20:27Bugatti Divo перетворили на позашляховик для апокаліпсиса
-
20:10Отруйна троянда: дивіться трейлер фільму з Траволтою і Фріменом
-
19:58Статистика невтішна: понад половина батьків не реагує на зайву вагу своїх дітей
-
19:45У США шукають тестувальника матраців за 50 тисяч доларів
-
19:29Ці речі не можна брати і давати в борг друзям
-
19:22Нічого не видно: у Лондоні нахабні мартини заблокували камери відеонагляду
-
19:13Бред Пітт зробив Дженніфер Еністон розкішний подарунок за 79 мільйонів доларів
-
08:52Фахівці розповіли про несподівану користь байдикування
- 02 травня
-
22:52У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому
-
20:55Чому лікарі не рекомендують заміняти медом цукор
-
18:35В Україні зросла середня зарплата: хто і де заробляє найбільше
-
17:11Складено рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду
-
15:27Пікнік здорової людини: 5 правил, які треба знати кожному
-
14:05Гра престолів 8: які головні герої загинули в битві за Вінтерфелл
-
11:40Пеня на борги за комуналку: які штрафи запрацювали в Україні з 1 травня
-
07:15Весна повертається: яку погоду чекати в Україні 2 травня
- 01 травня
-
21:53Месники: у PornHub назвали найбажанішого персонажа франшизи
-
18:51Експерти назвали продукти, які не варто зберігати після свят
-
15:24Місячний календар стрижок на травень 2019: коли стригти волосся
-
12:22Сповідь продавця: чому ніколи не варто купувати техніку в кредит
-
10:00День міста Львова 2019: програма святкування і безкоштовні концерти
-
08:16Яку погоду очікувати 1 травня: точний прогноз
- 30 квітня
-
21:501 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:22Овочі, яким не шкодить термічна обробка
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спекотна красуня Шерон Стоун (18+)
-
14:15Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
12:50Гід по стилю: що одягнути на пікнік чоловікам
-
10:55Кіт Харінгтон розповів про улюблену сцену в Грі престолів
-
07:25Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними
- 29 квітня
-
21:2030 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Гороскоп на 30 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:21Травневі свята 2019: смачні ідеї для пікніка у фото і відео