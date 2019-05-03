Фахівці розповіли про несподівану користь байдикування

Експерти розповіли про користь неробства. Фахівці спиралися у своїх міркуваннях на книгу психолога Дорін Додж-Мегі "Як збалансувати життя і технології в цифровому світі".

На думку авторки книги, в сучасному світі люди перебувають в постійному русі і звикли до того, що нескінченна зайнятість, стрес – це нормально. Разом з цим вона зазначила, що такий спосіб життя може мати вельми погані наслідки для психічного стану людини і її здоров'я в цілому.

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За словами психолога Сенді Манн, в Голландії є таке поняття як "ніксен", що означає процес, коли людина нічим не зайнята. Психолог провела дослідження, яке показало, що це заняття робить людей більш креативними і допомагає їм швидше розв'язувати проблеми.

Неробство робить людей більш кретивними

Нехай розум шукає свою власну стимуляцію. Саме коли ви вдаєтеся до байдикування і дозволяєте собі витати в хмарах, у вас більше шансів прийти до креативності, – говорить вона.

Крім того, з'ясувалося, що подібне неробство може добре підвищити продуктивність. Як розповіла експерт з продуктивності Кріс Бейлі, "якщо наша енергія повністю витрачена, продуктивність не буде високою, тому що у нас немає пального для продуктивної роботи".

У свою чергу, професор з лідерського розвитку і організаційних змін Манфред Кетс де Вріс закликав нічого не робити цілеспрямовано. Він порадив звернути увагу на час, коли організм більш продуктивний, а коли навпаки – хоче відпочити, і саме ці моменти використовувати для того, щоб байдикувати.

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