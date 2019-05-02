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Чому не варто відмовлятись від келиха вина

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Чому корисно пити вино

Науковці зі Швеції виявили несподівану корисну властивість вина, яка допоможе зробити життя трішки кращим. Звісно ж, є і власні обмеження.

Шведські учені провели масштабне дослідження, у рамках якого стежили за життям більш як 5 тисяч добровольців з 1998 по 2019 роки. З'ясувалось, що ті, хто не відмовляє собі у келиху вина, мають значно нижчу ймовірність розвитку депресії.

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Найстійкіші до незгод та депресивних розладів люди випивали за тиждень до 9-10 келихів вина на тиждень. А ті, хто взагалі відмовився від спиртного, мали на 70% вищі шанси бути пригніченими та засмученими тривалий час. Щоправда, не варто виправдовувати алкоголь, адже любителі вина без міри мали ще більші показники – 80%.

Чому корисно пити вино - фото 325062

Медики пояснюють, що алкоголь у значних кількостях лише допомагає швидше потрапити у депресивний стан. Тому ця невеличка корисна властивість "лікувати" самопочуття є однією із небагатьох, які не завдають організму значної шкоди.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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