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Чому не варто відмовлятись від келиха вина
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Науковці зі Швеції виявили несподівану корисну властивість вина, яка допоможе зробити життя трішки кращим. Звісно ж, є і власні обмеження.
Шведські учені провели масштабне дослідження, у рамках якого стежили за життям більш як 5 тисяч добровольців з 1998 по 2019 роки. З'ясувалось, що ті, хто не відмовляє собі у келиху вина, мають значно нижчу ймовірність розвитку депресії.
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Найстійкіші до незгод та депресивних розладів люди випивали за тиждень до 9-10 келихів вина на тиждень. А ті, хто взагалі відмовився від спиртного, мали на 70% вищі шанси бути пригніченими та засмученими тривалий час. Щоправда, не варто виправдовувати алкоголь, адже любителі вина без міри мали ще більші показники – 80%.
Медики пояснюють, що алкоголь у значних кількостях лише допомагає швидше потрапити у депресивний стан. Тому ця невеличка корисна властивість "лікувати" самопочуття є однією із небагатьох, які не завдають організму значної шкоди.
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