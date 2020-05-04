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Фахівці розповіли, чому чоловікам потрібно регулярно їсти шпинат

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Шпинат / mport

Якщо ви досі не додаєте до раціону шпинат – у нас є кілька вагомих причин це зробити вже сьогодні!

Сирий шпинат багатий на велику кількість корисних речовин: вітамінів, амінокислот, мікро- та макроелементів.

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Одна з особливостей шпинату – здатність регулювати кислотно-лужний баланс в організмі. При обробці шпинат втрачає корисні речовини, тому його рекомендують їсти сирим.

Зміцнює кістки та зуби. Ця зелень багата на калій, кальцій, магній, а також вітамін D, який підтримує здоров'я кісток і запобігає розвитку остеопорозу.

Корисний для зору. Як і морква, шпинат багатий на бета-каротин і лютеїн, які покращують стан зору.

Допомагає серцю. Багатий на вітамін C шпинат запобігає появі серцево-судинних захворювань, зміцнює стінки артерій, а також видаляє жирові відкладення в судинах.

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Шпинат позитивно впливає на роботу серця / Health Library

Шпинат сприяє міцному сну. Вживання цього продукту може викликати сонливість, що пов'язано з високим вмістом цинку та магнію, які розслабляють організм.

Покращує стан шкіри. Вітаміни та мінерали у шпинаті допомагають зволожити шкіру, а також запобігти деяким шкірним захворюванням (акне та псоріаз). Також шпинат прискорює вироблення колагену.

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Джерело: mport
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