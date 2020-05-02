На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
7 домашніх занять, які допоможуть вам зняти напругу та стрес
-
- 59
Щоб не піддаватися стресу і звільнитися від напруги, яка супроводжує нас через вимушене перебування вдома, знайдіть собі якесь заняття, яке допоможе відволікти мозок від тривожних роздумів. Ми підібрали для вас кілька варіантів, які підійдуть кожному!
На нас очікує щонайменше майже два тижні карантину та самоізоляції, але на цьому обмеження не закінчаться. Відтак, рекомендуємо знайти собі цікаві та корисні заняття, які допоможуть вам розвіятися та відволіктися.
Це цікаво: 6 порад, які допоможуть побороти дефіцит енергії
1. Швидкі вправи. Вони ефективні, якщо через стрес ви відчуваєте нервозність або ваше серце б'ється швидше, ніж зазвичай. 20 стрибків, 10 віджимань або присідань, або біг на місці протягом 30 секунд – все це активує кілька нейротрансмітерів, включаючи дофамін, серотонін і норадреналін, які покращують настрій, пом'якшують тривогу.
2. Масаж. Його можна робити самому собі. На масаж "відгукуються" розташовані у шкірі сенсорні рецептори, які посилають у наш мозок сигнали відчуття безпеки, розслаблення.
3. Кросворди. Вирішення кросвордів, головоломок спонукає розум зосередитися на пошуку їх відповідей, а не на переживаннях.
4. Прийняття ванни. Її ефект можна порівняти з масажем. На теплу або приємно гарячу воду реагують шкірні сенсори – завдяки їхнім сигналам у мозку слабшає напруга. Підсилюють ефект музика, приємні аромати.
5. Випічка. Що може бути більш домашнім, ніж заняття кулінарією? Коли ми починаємо пекти, це працює проти стресу відразу в декількох аспектах. Залучаються сенсорні механізми, стимулюється нюх, до того ж процес вимагає певної концентрації і відволікає від не надто веселих думок. Спробуйте освоїти корисні й економні рецепти, зараз для цього самий час.
6. Розтягування. Не потрібно знати асан йоги. Просто знайдіть 10 хвилин на те, щоб дихати та розтягуватися будь-яким зручним для вас способом, – такі дії можуть бути неймовірно заспокійливими.
7. Прибирання. У будинку завжди є куточки, які чекають, коли до них дійдуть руки господарів. Займіться ними. Наведення ладу, очищення поверхонь, розкладання речей, перестановка меблів активізують механізми, перемикаючи нашу свідомість на новий рід занять і знімаючі стрес. Своєю чергою, споглядання приміщення, в якому панують порядок і гармонія, сприяє відчуттю, що все під контролем.
Читайте також: 6 міфів про їжу, в які досі вірять більшість людей
-
17:14Вечеря на самоті: у Швеції відкрили ресторан посеред поля
-
16:49Пекар від Бога: Джейк Джилленгол захопився під час карантину випічкою
-
16:16Assassin's Creed Valhalla: представлено трейлер новинки
-
15:47Лікарі розповіли, як відрізнити сезонну алергію від коронавірусу
-
15:22Ці знаки Зодіаку зовсім не підходять один одному
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:00Комунальні послуги, пенсії, карантин: нові зміни для українців у травні
-
14:43Дослухаються до користувачів: OnePlus додасть до OxygenOS нові функції
-
14:13У Китаї знову дозволили туризм і подорожі
-
13:45Найбільший у світі айсберг почав руйнуватися
-
13:15Названа ціна і дата виходу PlayStation 5
-
12:47Це приємне заняття робить тренування ефективнішими
-
12:197 домашніх занять, які допоможуть вам зняти напругу та стрес
-
11:44Леся Нікітюк розговорилася про особисте
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:19Ці продукти не шкідливо їсти навіть перед сном
-
11:00Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
10:45Скандальна Ірина Морозюк показала себе до та після пластики
-
10:19Вчені спрогнозували, скільки триватиме пандемія коронавірусу
-
09:54Ілон Маск обвалив акції Tesla, назвавши їх занадто дорогими
-
09:40Як швидко запустити метаболізм зранку
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 2 травня
-
08:58Фахівці підрахували, скільки метеоритів і пилу щорічно падає на Землю
-
08:31Фотошпигуни показали потужний BMW i4 2021
-
08:13Samsung Galaxy Z Flip пройшов тест камер від DxOMark: результат вражає
-
15:00Комунальні послуги, пенсії, карантин: нові зміни для українців у травні
-
12:197 домашніх занять, які допоможуть вам зняти напругу та стрес
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 2 травня
- 01 травня
-
21:546 найпоширеніших проблем у сексі: як їх усунути
-
19:05Еволюція гурту Потап і Настя: як змінювалися Олексій Потапенко та Настя Каменських
-
17:00Василю Зінкевичу – 75! Добірка пісень, які співала вся Україна
-
15:00Тіло і простір – 5 книг, які допоможуть знайти своє місце у житті
-
12:50До уваги водіїв: з 1 травня ближнє світло за містом не обов'язкове
-
10:27Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 1 травня
-
07:15Погода в Україні 1 травня: де пройдуть дощі
- 30 квітня
-
21:528 ТАК і НІ хорошого сексу: інструкція для кожної жінки
-
18:35Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині
-
16:21Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+
-
14:10Нові серіали травня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
12:00Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око
-
10:38Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня
-
07:11Погода в Україні 30 квітня: у яких областях очікуються грози і похолодання
- 29 квітня
-
21:54Що таке секс по-французьки і чому він приносить стільки задоволення
-
20:30Романтичні комедії від Netflix: 4 фільми, які варто подивитись
-
17:55Коли в Україні буде пік коронавірусу: прогноз українських науковців
-
16:30Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш українські народні пісні
-
12:14Захмарна ціна та застарілий дизайн: 5 причин не купувати новий iPhone SE у 2020 році
-
10:45Чи справді уряд заборонив українцям виїжджати на заробітки за кордон: роз'яснення