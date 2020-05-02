7 домашніх занять, які допоможуть вам зняти напругу та стрес

Щоб не піддаватися стресу і звільнитися від напруги, яка супроводжує нас через вимушене перебування вдома, знайдіть собі якесь заняття, яке допоможе відволікти мозок від тривожних роздумів. Ми підібрали для вас кілька варіантів, які підійдуть кожному!

На нас очікує щонайменше майже два тижні карантину та самоізоляції, але на цьому обмеження не закінчаться. Відтак, рекомендуємо знайти собі цікаві та корисні заняття, які допоможуть вам розвіятися та відволіктися.

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1. Швидкі вправи. Вони ефективні, якщо через стрес ви відчуваєте нервозність або ваше серце б'ється швидше, ніж зазвичай. 20 стрибків, 10 віджимань або присідань, або біг на місці протягом 30 секунд – все це активує кілька нейротрансмітерів, включаючи дофамін, серотонін і норадреналін, які покращують настрій, пом'якшують тривогу.

Займіться вправами вдома

2. Масаж. Його можна робити самому собі. На масаж "відгукуються" розташовані у шкірі сенсорні рецептори, які посилають у наш мозок сигнали відчуття безпеки, розслаблення.

3. Кросворди. Вирішення кросвордів, головоломок спонукає розум зосередитися на пошуку їх відповідей, а не на переживаннях.

4. Прийняття ванни. Її ефект можна порівняти з масажем. На теплу або приємно гарячу воду реагують шкірні сенсори – завдяки їхнім сигналам у мозку слабшає напруга. Підсилюють ефект музика, приємні аромати.

Прийміть ванну

5. Випічка. Що може бути більш домашнім, ніж заняття кулінарією? Коли ми починаємо пекти, це працює проти стресу відразу в декількох аспектах. Залучаються сенсорні механізми, стимулюється нюх, до того ж процес вимагає певної концентрації і відволікає від не надто веселих думок. Спробуйте освоїти корисні й економні рецепти, зараз для цього самий час.

6. Розтягування. Не потрібно знати асан йоги. Просто знайдіть 10 хвилин на те, щоб дихати та розтягуватися будь-яким зручним для вас способом, – такі дії можуть бути неймовірно заспокійливими.

7. Прибирання. У будинку завжди є куточки, які чекають, коли до них дійдуть руки господарів. Займіться ними. Наведення ладу, очищення поверхонь, розкладання речей, перестановка меблів активізують механізми, перемикаючи нашу свідомість на новий рід занять і знімаючі стрес. Своєю чергою, споглядання приміщення, в якому панують порядок і гармонія, сприяє відчуттю, що все під контролем.

Займіться прибиранням оселі

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