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Як знизити рівень цукру в крові: прості поради

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Як знизити рівень цукру в крові - фото 1
Як знизити рівень цукру в крові

Медики розповіли про важливість контролю рівню цукру в крові при захворюваності діабетом 2 типу. Якщо цього не робити, можуть виникати проблеми з зором і станом нирок, а також зростає ймовірність інфаркту й інсульту. Розповідаємо, як знизити рівень цукру в крові!

Фахівці поділилися рекомендаціями, які допоможуть знизити цукор у крові без використання препаратів.

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Фізична активність. Численні дослідження переконливо свідчать, що регулярна фізична активність – одним з найкращих способів знижувати рівень цукру в крові. При цьому вчені відзначають: користь в цьому плані приносить будь-яка активність – головне, рухатися, залучати м'язи, а також не проводити багато часу в статичному положенні. Навіть звичайна робота по дому може мати позитивний вплив, а також сприяти нормалізації вмісту глюкози у крові без використання ліків.

Тренування. Регулярні спортивні заняття – це найбільш ефективний спосіб домагатися зниження цукру в крові без лікарських засобів. Найдієвіший шлях – поєднувати аеробні тренування, високоінтенсивні інтервальні тренування та вправи з обтяженнями.

Фізичні навантаження сприяють зниженню рівня цукру - фото 314622
Фізичні навантаження сприяють зниженню рівня цукру

Вправи з обтяженням працюють на м'язову масу, підвищуючи чутливість організму до інсуліну. М'язова маса з віком втрачається, тому вкрай важливо тренуватися хоча б двічі на тиждень, – запевняють медики.

Правильний раціон. Щоденне харчування та гастрономічні звички – ще один фактор, який позитивно впливає на рівень цукру в крові. Фахівці рекомендують стежити за регулярністю прийому їжі, а також дотримуватися раціону з мінімумом цукру, жирів і солі. За словами медиків, у свій щоденний раціон потрібно включати фрукти, овочі, а також деякі борошняні продукти, наприклад, макарони.

У вашому раціоні має бути багато овочів і фруктів - фото 314621
У вашому раціоні має бути багато овочів і фруктів

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Джерело: medikforum
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