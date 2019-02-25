Фахівці розглянули нутрощі топового Xiaomi Mi9

З моменту презентації смартфона Xiaomi Mi9 пройшло всього кілька днів, але ентузіастам вже вдалося заглянути під кришку флагманського гаджета. "Першовідкривачем" пристрою став користувач Weibo під псевдонімом Thomas, який опублікував детальну фотосесію з участю всіх ключових компонентів новинки.

Під задньою кришкою Xiaomi Mi9, захищеною ударостійким склом Gorilla Glass 5, міститься масивна котушка безпровідної зарядки потужністю 20 Вт, вище розмістилася антена модуля NFC.

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Демонтаж цих елементів і акумулятора на 3300 мАг відкриває доступ до материнської плати, на якій розпаяний чипсет Snapdragon 855, 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Для ефективного відводу тепла від залізної начинки ключові компоненти плати прикриті металевими пластинами з нанесеною на них термопастою. Такий підхід збільшує ефективність системи охолодження, запобігаючи зниженню тактової частоти процесора при перегріванні.

Модуль основної камери складається з 48-мегапіксельного основного сенсора Sony IMX586 (в центрі), телеоб'єктива з дворазовим оптичним зумом і 3D ToF-датчика. Вся конструкція знімається простим від'єднанням шлейфа від системного роз'єму. У нижній частині корпусу розташований сканер відбитків пальців і модуль з портом USB Type-C, динаміком і допоміжними елементами.

У коментарях до опублікованих зображеннях їхніх автор зазначив, що ці фото не варто розглядати, як інструкцію з ремонту гаджета, оскільки сам процес розбирання залишився за кадром.

Продажі Xiaomi Mi9 з вбудованим у дисплей сканером відбитків пальців стартують в Китаї 26 лютого за ціною від $ 446 за базову модифікацію.

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