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Фахівці назвали суп, від якого слід усім відмовитися
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Суп – дуже корисна страва. Усе це завдяки оптимальному балансу поживних речовин, мінералів і вітамінів, необхідних для поповнення енергетичних втрат і утримання організму в тонусі. Але не всі види супів мають позитивний вплив на нас.
Експерти розповіли, що саме солянка – найменш корисний суп. Винним тут є його склад, до якого входять кілька видів м'яса, ковбаси, копченості та солоні огірки.
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"Через велику кількість насичених жирів солянка некорисна будь-яким людям, особливо – з серцево-судинною патологією, порушенням обміну холестерину", – заявляють дієтологи.
Крім того, вживання солянки може загрожувати атеросклерозом – досить серйозним хронічним захворювання, при якому страждають стінки судин. Також цей суп подразнює шлунок – він протипоказаний людям, у яких є проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
Однак солянка – не єдина шкідлива перша страва. З обережністю треба ставитися до грибного супу, тому що в ньому дуже багато екстрактивних речовин, які стимулюють травлення. Якщо травний тракт запалений, додаткова стимуляція може призвести до кишкової інфекції.
Але це не означає, що вам категорично не можна включати в раціон ці страви. Варто всього-на-всього слід мінімізувати їх споживання, замінюючи на корисніші варіанти, наприклад, курячий або овочевий супи.
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