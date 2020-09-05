Фахівці назвали суп, від якого слід усім відмовитися

Суп – дуже корисна страва. Усе це завдяки оптимальному балансу поживних речовин, мінералів і вітамінів, необхідних для поповнення енергетичних втрат і утримання організму в тонусі. Але не всі види супів мають позитивний вплив на нас.

Експерти розповіли, що саме солянка – найменш корисний суп. Винним тут є його склад, до якого входять кілька видів м'яса, ковбаси, копченості та солоні огірки.

Спробуйте і ви: Яєчний суп-пюре: 15 хвилин і готово

"Через велику кількість насичених жирів солянка некорисна будь-яким людям, особливо – з серцево-судинною патологією, порушенням обміну холестерину", – заявляють дієтологи.

Крім того, вживання солянки може загрожувати атеросклерозом – досить серйозним хронічним захворювання, при якому страждають стінки судин. Також цей суп подразнює шлунок – він протипоказаний людям, у яких є проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Солянка перевантажує організм

Однак солянка – не єдина шкідлива перша страва. З обережністю треба ставитися до грибного супу, тому що в ньому дуже багато екстрактивних речовин, які стимулюють травлення. Якщо травний тракт запалений, додаткова стимуляція може призвести до кишкової інфекції.

Але це не означає, що вам категорично не можна включати в раціон ці страви. Варто всього-на-всього слід мінімізувати їх споживання, замінюючи на корисніші варіанти, наприклад, курячий або овочевий супи.

Читайте також: 5 бюджетних продуктів, які покращують зір