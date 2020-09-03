Яєчний суп-пюре: 15 хвилин і готово

Пропонуємо приготувати дуже простий і швидкий курячий супчик з яйцем. Він не тільки смачний, але і доволі ситний. Ідеальний варіант для першої страви.

Нам знадобиться: 1 л курячого бульйону, сіль за смаком, 4 яйця, 85 г твердого сиру натерти, мелений мускатний горіх за смаком, лимонна цедра і / або лимонний сік за смаком, нарізана петрушка за бажанням.

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Приготування: У каструлі середнього розміру доведіть бульйон на помірному вогні до кипіння. Зменште вогонь до середньо-слабкого. Якщо потрібно, додайте солі і перцю. Тим часом в мисці збийте яйця з сиром.

Повільно влийте яєчну суміш в суп, помішуючи вміст каструлі ложкою. Доведіть суп до кипіння, потім зніміть з вогню. Додайте за смаком мускатного горіха, лимонної цедри і соку, а також можете прикрасити суп петрушкою. Готово!

Смачний суп

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