На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Яєчний суп-пюре: 15 хвилин і готово
-
- 7
Пропонуємо приготувати дуже простий і швидкий курячий супчик з яйцем. Він не тільки смачний, але і доволі ситний. Ідеальний варіант для першої страви.
Нам знадобиться: 1 л курячого бульйону, сіль за смаком, 4 яйця, 85 г твердого сиру натерти, мелений мускатний горіх за смаком, лимонна цедра і / або лимонний сік за смаком, нарізана петрушка за бажанням.
І ще: Це м'яке печиво з шоколадом підкорить кожного: покроковий рецепт
Приготування: У каструлі середнього розміру доведіть бульйон на помірному вогні до кипіння. Зменште вогонь до середньо-слабкого. Якщо потрібно, додайте солі і перцю. Тим часом в мисці збийте яйця з сиром.
Повільно влийте яєчну суміш в суп, помішуючи вміст каструлі ложкою. Доведіть суп до кипіння, потім зніміть з вогню. Додайте за смаком мускатного горіха, лимонної цедри і соку, а також можете прикрасити суп петрушкою. Готово!
Це цікаво: Євген Клопотенко розкрив секрети приготування гострої аджики на зиму
-
16:59Кукурудзяний місяць: з'явилися яскраві знімки рідкісного явища
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео
-
16:41Lego опублікувала тизер колаборації з adidas Originals: буде щось цікаве
-
16:21Яєчний суп-пюре: 15 хвилин і готово
-
16:14З ким потрібно ділитися мріями, щоб вони здійснилися: відповідь учених
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:54У США продають поліцейські BMW i3 за пів ціни: що з ними не так?
-
15:42Дівчина зустріла свого двійника у магазині: кумедне відео
-
15:25Disney перезапустить популярну комедію з Едді Мерфі
-
15:13Не час помирати: у мережі з'явився новий трейлер екшну про Джеймса Бонда
-
14:52Майбутнє поряд: американці створили паперову клавіатуру (відео)
-
14:33Як спекти смачний бананово-шоколадний хліб вдома: рецепт від Меган Маркл
-
14:14Пробна версія Marvel’s Avengers стала найпопулярнішою бетою в історії PlayStation
-
13:52Скандальна Кім Кардашян похвалилася фігурою в рожевому бікіні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:45Який продукт додати до раціону, щоб продовжити життя
-
13:20Як впливає на нас тривалий денний сон
-
13:17Як виглядає душова кабіна мрії: епічне фото
-
12:54Тіктокерка показала, що ховає злив кухонної раковини: неприємне відео
-
12:32Розвінчано популярні міфи про кавунову дієту
-
12:18Вродлива модель Сара Сампайо знялась топлес (фото 18+)
-
11:52Домінують всюди: які знаки Зодіаку завжди хочуть лідирувати
-
11:35Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:25Простий тест на особистість: подивіться на картинку та дізнайтесь свою сильну сторону
-
11:055 нових українських книг, з якими варто зустріти осінь
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео
-
15:13Не час помирати: у мережі з'явився новий трейлер екшну про Джеймса Бонда
-
11:055 нових українських книг, з якими варто зустріти осінь
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 вересня
-
07:16Погода в Україні 3 вересня: де пройдуть дощі
- 02 вересня
-
19:53Якої довжини має бути пеніс, аби забезпечити 100-відсотковий оргазм: відповідь жінок
-
16:0010 фільмів та серіалів, які ідеально заходять під будь-який настрій: вибір мережі
-
13:00Кіану Рівз святкує 56 років! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 вересня
-
07:14Погода в Україні 2 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 01 вересня
-
21:43Чому жінка не хоче сексу: 5 найпоширеніших причин
-
20:01Спіймати Кайдаша 3, 4 серія розширеної версії: дивитись онлайн серіал 2020
-
17:07Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
-
14:02Остапчук веде дочку в перший клас, а Ivan NAVI згадує шкільні роки: зіркова фотодобірка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 вересня
-
08:00Анекдоти про 1 вересня 2020: веселі жарти та приколи про школу
-
07:13Виберіть каву на фото і дізнайтесь, яким буде ваш день
- 31 серпня
-
21:44Три вправи для тренування будь-де самостійно
-
18:42Netflix виклав деякі фільми і серіали у відкритий доступ: що можна подивитися безкоштовно
-
16:00Всесвітній день блогу: Перевір, яким блогером ти можеш стати
-
13:06Список країн червоної та зеленої зони для України: оновлена таблиця
-
11:20ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 серпня
-
08:31Танці з зірками 2020 випуск 1 онлайн: дивитись відео виступів і результати
-
07:19Погода в Україні 31 серпня: прогноз на останній день літа