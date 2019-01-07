Учені назвали корисні солодощі

Науковці визначили солодощі, які не лише корисні для здоров'я, а й смачні.

Учені дійшли до висновку, що не тільки чорний шоколад корисний. Виявилось, що серед солодощів є цінні смаколики, які покращують роботу організму.

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Таким відкриттям став мармелад, який допомагає виводити токсичні компоненти. Таким чином смаколик не дозволяє розвиватись пухлинам. Медики пояснюють, що мармелад активізує виведення побічних продуктів метаболізму, жовчних кислот, холестерину та важких металів. Важливо не забувати про те, що мармелад буде корисним лише у невеликих порціях та без цукрових посипок.

"Користь мармеладу для здоров'я організму порівняна з користю шоколаду. Шоколад, мабуть, посідає перше місце серед усіх солодощів за популярністю, і перевершує мармелад в тому, що є сильним антидепресантом. Але мармелад має ще одну перевагу – його калорійність набагато нижча, ніж у шоколаду, тому він набагато безпечніший для фігури", – наголошують медики.

Користь мармеладу

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