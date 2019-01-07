Науковці назвали смаколик, який відмінно впливає на чоловічу силу

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Мільйони чоловіків і жінок використовують фармацевтичні засоби для підвищення лібідо. Але існують певні види їжі, які справляються з цим завданням анітрохи не гірше.
Лібідо або статевий потяг визначає наш інтерес до сексу. Від зниження лібідо, як показує статистика, страждає приблизно 50% жінок, багато з яких просто не можуть досягти оргазму.
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П'ята частина чоловіків стикається з клінічною імпотенцією або еректильною дисфункцією, яка серйозно знижує їх якість життя. Медична промисловість постійно викидає на ринок різні способи боротьби з низьким лібідо, але на першому етапі можна спробувати обійтися без всяких ліків, що мають побічні ефекти. Одним з найбільш ефективних натуральних способів підвищення лібідо є зміни в харчуванні.
Дослідження показують, що завдяки вживанню темного шоколаду в мозку виділяється дофамін – нейромедіатор, що викликає гарний настрій, який впливає на центри задоволення у мозку. Під час спостереження було встановлено, що 40 грамів темного шоколаду щодня протягом двох тижнів зменшували рівень стресового гормону кортизолу.
Також темний шоколад дозволяв знизити артеріальний тиск, який заважає чоловікам досягати стану ерекції. Гіпертонія є одним з головних факторів еректильної дисфункції.
Вживання темного шоколаду сприяє виробленню серотоніну в організмі, який вважається натуральним афродизіаком, адже він підвищує рівень лібідо. Нарешті, у шоколаду є і ще одна цінна перевага – це прекрасний засіб боротьби зі стресом. А від поганого настрою і тривожності страждає сьогодні ледь не 60% людей. Звичайно, не слід зловживати шоколадом, але невелика його кількість в щоденному режимі може зробити істотний вплив в справі підвищення рівня лібідо.
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