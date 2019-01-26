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Фахівці назвали основні причини випадіння волосся

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Ось чому може випадати волосся - фото 1
Ось чому може випадати волосся / volosu

Процес випадання волосся – абсолютно природний для будь-якої людини, особливо з віком. А от надмірне випадання волосся – головний біль багатьох жінок і дівчат. Проблема, яка турбує багатьох, може мати абсолютно несподівані причини.

У нормі людина повинна втрачати до 100 волосин на день. Інтенсивність їх випадання може бути пов'язана з вагітністю або старінням. Але існують й інші причини.

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Надмірна любов до зачісок

Коси, гульки та різні плетіння – це дуже красиво, але не на кожен день. Зачіски сильно травмують волосся, адже натягуються корені і вони втрачають свою силу.

Будьте обережними з різноманітними зачісками - фото 303898
Будьте обережними з різноманітними зачісками

Стрес

Це справжній ворог всього тіла, в тому числі і волосся. Після сварки з близькими або через нервове напруження на роботі волосся може випадати просто шалено. Щоб подолати стрес можна займатися йогою, медитацією і намагатися сприймати все не так близько до душі.

Уникайте стресів - фото 303897
Уникайте стресів

Багато солодкого

Велика кількість цукру в раціоні піднімає рівень інсуліну в крові. А це послаблює корені волосся і стимулює його випадання.

Не зловживайте солодким - фото 303896
Не зловживайте солодким

Жорстка дієта

Волосся і жіночий організм в цілому не люблять строгих і низькокалорійних дієт. При швидкому схудненні кілограми можуть дуже швидко повернутися назад, а от лікувати волосся доведеться довше. Не бійтеся приймати правильні жири. Це авокадо, різноманітне насіння, нерафінована оливкова олія і жирна риба. Намагайтеся не обмежувати себе в харчуванні, а просто вибирати здорові і якісні продукти.

Не сидіть на жорстких дієтах - фото 303895
Не сидіть на жорстких дієтах

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Джерело: Med2
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