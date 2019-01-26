Ці продукти допоможуть очистити язик

Патогенні мікроорганізми часто проникають до організму через рот. Профілактика інфекцій полягає не тільки в щоденному чищенні зубів, але і в догляді за язиком. Ми розповімо вам, як очистити язик у домашніх умовах.

Головним профілактичним засобом є здорова та збалансована дієта. Корисні продукти зміцнюють імунітет, підтримують клітинним метаболізм і запобігають появі небезпечних захворювань.

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Саме тому вранці рекомендується випивати склянку води кімнатної температури з лимоном. Також можна щодня вживати натуральний йогурт або інші кисломолочні продукти. Сирі овочі, насичені вітамінами, антиоксидантами та мінералами. Необхідно додати до свого раціону салат, цибулю, часник, перець, помідори та шпинат.

Потрібно регулярно чистити не лише зуби, а й язик / Women's Health

Надзвичайно важливо вживати достатню кількість рідини. Пити потрібно не тільки чай, але і чисту воду. Морквяний і яблучний сік стимулюють детоксикацію організму. Чорниця підтримує імунітет і регулює засвоєння поживних речовин.

Які засоби допомагають позбутися нальоту?

Харчова сода володіє антиокислювальними та дезінфекційними властивостями. Продукт допомагає позбутися нальоту на язику та запобігає появі інфекцій. Сода нейтралізує надлишок кислоти, розм'якшує наліт і знищує патогенні мікроорганізми.

Для того, щоб почистити язик і ротову порожнину содою, необхідно приготувати засіб для полоскання. Беремо склянку теплої води. В ній розводимо половину чайної ложки соди. Прополіскуємо рот.

Ополіскуйте ротову порожнину харчовою содою

Морська сіль використовується для очищення язика. Продукт має м'які абразивні, а також антибактеріальні та антисептичні властивості. Вона усуває запах, зміцнює зуби і перешкоджає розмноженню мікроорганізмів.

Сіль можна насипати на язик і очистити наліт за допомогою зубної щітки. Після очищення необхідно прополоскати рот.

Соляний розчин використовується як засіб для полоскання рота. Склад готується зі склянки теплої води і ложечки солі. Полоскати рот можна протягом хвилини.

Морська сіль відмінно чистить язик

Куркума. Відома приправа вважається ідеальним засобом очищення язика. Вона володіє бактерицидними, протизапальними й антисептичними властивостями. Продукт прибирає запах, зміцнює зуби і захищає слизові від подразнення.

Для очищення язика можна використовувати куркуму

Для приготування цілющої пасти знадобиться сік лимона і половина ложечки куркуми. Продукти змішуються і застосовується для очищення порожнини рота. Рекомендується чистити язик протягом трьох хвилин.

Також не забувайте чистити зуби двічі на день протягом двох хвилин, щоб візити до стоматологів обмежувалися лише профілактичною чисткою!

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