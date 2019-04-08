Фахівці назвали корисну кількість віджимань

Віджимання від підлоги– це відмінний спосіб запобігти розвитку найстрашніших недуг для людини. Все залежить від інтенсивності виконання вправ.

Вчені з Гарварда назвали корисну кількість віджимань для людини. Ця вправа – відмінна профілактика серцево-судинним захворюванням. Вчені стверджують, що кожна людина може самостійно перевірити свій організм.

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Фахівці провели дослідження, під час якого провели аналіз даних про фізичне навантаження у 1104 чоловіків. Також вчені перевірили стан здоров'я піддослідних, які були співробітниками пожежної служби в Індіані. Дослідження тривало впродовж 10 років. За цей час чоловіки регулярно проходили тести з фізкультури, що було невід'ємною частиною їхньої роботи, а також проходили медогляди.

40 віджимань на хвилину відмінно покращують здоров'я

Останні досліди і перевірка зібраних даних відбулися у 2018 році, після чого керівники дослідження поділилися інформацією зі ЗМІ. З'ясувалося, що чоловіки, які роблять понад 40 віджимань, в порівнянні з тими, хто робив не більше 10 вправ, на 96% менше схильні до ризику виникнення серцево-судинних захворювань. У свою чергу, у тих, хто робив 20-30 віджимань, спостерігалося зниження ризику на 75%.

Головна умова – це інтенсивність, віджимання повинні виконуватися за 1 хвилину. Ця вправа здатна зміцнити м'язи рук, грудей і спини, а також розвинути витривалість.

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