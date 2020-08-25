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Фахівці iFixit перевірили ремонтопридатність нових Samsung Galaxy Note20

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За ремонтопридатність Galaxy Note20 отримав низьку оцінку - фото 1
За ремонтопридатність Galaxy Note20 отримав низьку оцінку

Представлені на початку місяця смартфони Samsung Galaxy Note20 і Note20 Ultra потрапили до рук експертів порталу iFixit, що спеціалізується на гайдах з ремонту цифрової техніки. Інженери провели повне розбирання обох версій флагманського апарату. Спойлер: це не так уже й просто.

Основний акцент при розбиранні був зроблений на знятті акумулятора. На відміну від низки інших брендів, Samsung не передбачає спеціальний язичок, що сприяє вилученню елемента живлення у нових Galaxy Note20.

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Крім того, на думку авторів ролика, вендор застосував занадто багато клею для фіксації батареї, що додатково ускладнює її демонтаж і може привести до пошкодження інших деталей.

Розібравши основну камеру, фахівці продемонстрували розміри зум-об'єктиву з 50-кратним збільшенням, що пояснюють необхідність виступу в області основного модуля. Вони також відзначили, що віддали б перевагу пластиковій версії, яка однозначно проявить більшу "живучість" при падінні. Сюрпризом для інженерів стала антена 5G-модуля, яку вони так і не змогли знайти попри її заявлену наявність в конструкції.

Резюмуючи проведену роботу, фахівці відзначили, що через велику кількість клею і високу щільність компонентів у районі батареї ремонт новинок вкрай складний. У результаті обидві модифікації Galaxy Note20 отримали всього 3 бали з 10 можливих за шкалою iFixit.

Зауважимо, що раніше блогер теж розбирав новенький Samsung Galaxy Note20 та скаржився на надто велику кількість клею, яка використовується для фіксації акумулятора.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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