У мережі оприлюднили ціни на iPhone 12

Попри перенесену традиційну осінню презентацію Apple, вже стали відомі ціни на весь модельний ряд нових iPhone 12. Інсайдер під псевдонімом Komiya на своїй сторінці в Twitter опублікував найціннішу інформацію про вартість новинок.

Судячи з опублікованих даних, ціна iPhone 12 виявилася вищою на 50 доларів, ніж повідомлялося раніше. З огляду на те, що акаунт інсайдера наповнений різними витоками про різні продукти Apple, цілком ймовірно, що у Komiya є свої джерела всередині компанії. Таким чином витік може виявитися цілком правдивою.

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iPhone 12 Price (finalized?)

12

128GB $699

256GB $799

12 Max

128GB $799

256GB $899

12 Pro

128GB $999

256GB $1099

512GB $1299

12 Pro Max

128GB $1099

256GB $1199

512GB $1399 — Komiya (@komiya_kj) August 23, 2020

Повний список цін на iPhone 12

iPhone 12

128 ГБ – 700 доларів;

256 ГБ – 800 доларів.

iPhone 12 Max

128 ГБ – 800 доларів;

256 ГБ – 900 доларів.

iPhone 12 Pro

128 ГБ – 1000 доларів;

256 ГБ – 1100 доларів;

512 ГБ – 1300 доларів.

iPhone 12 Pro Max

128 ГБ – 1100 доларів;

256 ГБ – 1200 доларів;

512 ГБ – 1400 доларів.

Як видно з переліку, мінімальний обсяг пам'яті тепер складає 128 ГБ. Що стосується зовнішнього виконання, то тут все закономірно: iPhone 12 і iPhone 12 Max отримають по здвоєній камері, а в iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max будуть камери з трьома об'єктивами.

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