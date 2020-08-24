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У мережі оприлюднили ціни на iPhone 12

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У мережі оприлюднили ціни на iPhone 12 - фото 1

Попри перенесену традиційну осінню презентацію Apple, вже стали відомі ціни на весь модельний ряд нових iPhone 12. Інсайдер під псевдонімом Komiya на своїй сторінці в Twitter опублікував найціннішу інформацію про вартість новинок.

Судячи з опублікованих даних, ціна iPhone 12 виявилася вищою на 50 доларів, ніж повідомлялося раніше. З огляду на те, що акаунт інсайдера наповнений різними витоками про різні продукти Apple, цілком ймовірно, що у Komiya є свої джерела всередині компанії. Таким чином витік може виявитися цілком правдивою.

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Повний список цін на iPhone 12

iPhone 12

128 ГБ – 700 доларів;
256 ГБ – 800 доларів.

iPhone 12 Max

128 ГБ – 800 доларів;
256 ГБ – 900 доларів.

iPhone 12 Pro

128 ГБ – 1000 доларів;
256 ГБ – 1100 доларів;
512 ГБ – 1300 доларів.

iPhone 12 Pro Max

128 ГБ – 1100 доларів;
256 ГБ – 1200 доларів;
512 ГБ – 1400 доларів.

Як видно з переліку, мінімальний обсяг пам'яті тепер складає 128 ГБ. Що стосується зовнішнього виконання, то тут все закономірно: iPhone 12 і iPhone 12 Max отримають по здвоєній камері, а в iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max будуть камери з трьома об'єктивами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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