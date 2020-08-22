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Блогер перевірив ремонтопридатність нового Samsung Galaxy Note20

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Блогер розібрав Samsung Galaxy Note20 - фото 1
Блогер розібрав Samsung Galaxy Note20

Недавно представлений Galaxy Note20 Ultra затьмарив свого "молодшого брата" Galaxy Note20 і став головною зіркою всіх оглядів. Автор YouTube-каналу PBKreviews вирішив виправити цю несправедливість, присвятивши своє нове відео розбиранню звичайного Galaxy Note20.

Ентузіаст вивчив Samsung Galaxy Note20 зсередини і з'ясував, чи складно його буде полагодити у разі такої необхідності.

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Розбирання Galaxy Note20 починається зі зняття задньої кришки, для чого її необхідно трохи розігріти і потім підчепити по периметру тонким предметом. Оскільки кришка пластикова і гнеться, то зламати її значно складніше, ніж скляну, яка зараз використовується у більшості сучасних смартфонів. Відразу під нею розташована котушка бездротової зарядки, яку потрібно акуратно від'єднати і видалити, щоб дістатися до інших компонентів.

Щоб замінити акумулятор, потрібно пробратися крізь безліч кабелів і деталей, що неабияк ускладнює заміну цього елемента. Сама батарея прикріплена до корпусу великою кількістю клею. Під нею розташований ультразвуковий сканер відбитків пальців, який неможливо замінити окремо від дисплея. Збоку є простір під стилус S Pen, прикритий зсередини спеціальним сенсором, який визначає положення пера.

Нагадаємо, що Galaxy Note20 разом з іншими новинками Samsung вже надійшов у продаж в Україні. За базову версію "ноута" потрібно буде викласти зі свого гаманця 28 999 гривень.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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