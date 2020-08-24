Розкладачку Motorola Razr 5G показали на нових знімках

9 вересня має дебютувати новий складаний смартфон Motorola Razr 5G, який прийде на зміну тогорічній Motorola Razr.

Відомий інсайдер Еван Бласс днями показав "розкладачку" на нових рендерах.

І ще: Блогер перевірив ремонтопридатність нового Samsung Galaxy Note20

Загалом, новий Motorola Razr дуже схожий на старий, але відмінності все-таки є. В першу чергу, це злегка збільшений зовнішній дисплей, який стане в пригоді, коли смартфон в складеному стані.

Ще одна візуальна відмінність – в камері: якщо раніше спалах був знизу, то тепер і камера, і спалах розташовані в одному блоці. Відрізнятися буде і залізо: Motorola Razr 5G приписують SoC Qualcomm Snapdragon 765G з вбудованим 5G-модемом Snapdragon X52 і 8 ГБ ОЗУ, дисплей з POLED-матрицею на 6.2 або 6.7 дюймів, а також одну камеру з модулем Samsung ISOCELL Bright GM1 на 48 Мп і два акумулятори загальною місткістю 2633 мАг з швидкою зарядкою на 15 Вт.

Це цікаво: AnTuTu назвав найпотужніший мобільний процесор першої половини 2020 року