Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День Незалежності

Розкладачку Motorola Razr 5G показали на нових знімках

  • 25
Motorola - фото 1
Motorola / blog.allo

9 вересня має дебютувати новий складаний смартфон Motorola Razr 5G, який прийде на зміну тогорічній Motorola Razr.

Відомий інсайдер Еван Бласс днями показав "розкладачку" на нових рендерах.

І ще: Блогер перевірив ремонтопридатність нового Samsung Galaxy Note20

Загалом, новий Motorola Razr дуже схожий на старий, але відмінності все-таки є. В першу чергу, це злегка збільшений зовнішній дисплей, який стане в пригоді, коли смартфон в складеному стані.

Ще одна візуальна відмінність – в камері: якщо раніше спалах був знизу, то тепер і камера, і спалах розташовані в одному блоці. Відрізнятися буде і залізо: Motorola Razr 5G приписують SoC Qualcomm Snapdragon 765G з вбудованим 5G-модемом Snapdragon X52 і 8 ГБ ОЗУ, дисплей з POLED-матрицею на 6.2 або 6.7 дюймів, а також одну камеру з модулем Samsung ISOCELL Bright GM1 на 48 Мп і два акумулятори загальною місткістю 2633 мАг з швидкою зарядкою на 15 Вт.

Розкладачку Motorola Razr 5G показали на нових знімках - фото 421726

Розкладачку Motorola Razr 5G показали на нових знімках - фото 421727

Розкладачку Motorola Razr 5G показали на нових знімках - фото 421728

Це цікаво: AnTuTu назвав найпотужніший мобільний процесор першої половини 2020 року

Джерело: blog.allo
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас
  • 17 серпня, 17:00
  • 597
Картинки з Днем Незалежності України 2020: листівки, відкритки і фото
  • 21 серпня, 12:50
  • 25040
Привітання з Днем Незалежності України 2020 у віршах, смс, прозі і картинках
  • 18 серпня, 16:00
  • 26225
Загрузка...
Новини