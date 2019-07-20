Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Фахівці DxOMark оцінили камеру Google Pixel 3a: не дотягнув до старших

  • 13
Google Pixel 3a загалом робить пристойні фото - фото 1
Google Pixel 3a загалом робить пристойні фото

Google Pixel 3a був представлений ще у травні, але експерти авторитетного порталу DxOMark тільки зараз опублікували свій огляд камери смартфона. Як завжди, фахівці оцінили фото- і відеоможливості доступного "пікселя" в різних умовах зйомки, виявивши всі сильні і слабкі сторони пристрою.

Нагадаємо, що Pixel 3a отримав характеристики, властиві смартфонам середнього класу, але основну камеру Google в нього поставила таку ж, що і у флагманський Pixel 3. Це єдиний 12-мегапіксельний модуль з розміром пікселя 1,4 мкм, об'єктивом з діафрагмою f / 1.8 і оптичною стабілізацією зображення. Крім того, Pixel 3a підтримує всі програмні функції, доступні в старшій моделі, включаючи просунутий нічний режим.

І ще: Xiaomi Qin 2: смартфон для студентів за 73 долари на Android GO

При зйомці фотографій фахівці DxOMark відзначили хорошу деталізацію практично в будь-яких умовах, точну цільову експозицію, відмінну передачу кольору, а також швидкий і правильний автофокус.

Фахівці DxOMark оцінили камеру Google Pixel 3a: не дотягнув до старших - фото 342194
Фахівці DxOMark оцінили камеру Google Pixel 3a: не дотягнув до старших - фото 342192
Фахівці DxOMark оцінили камеру Google Pixel 3a: не дотягнув до старших - фото 342193

До явних недоліків вони віднесли втрату різкості по краях кадру, провали в тінях при хорошому освітленні і холодний відтінок фотографій при зйомці на вулиці. У випадку зі зйомкою в портретному режимі смартфон неприродно відокремлює об'єкт від фону і часто помиляється з розмиванням.

Фахівці DxOMark оцінили камеру Google Pixel 3a: не дотягнув до старших - фото 342191

При запису відео співробітники ресурсу виділили низький рівень шуму навіть при слабкому освітленні, швидкий і точний автофокус, яскраві і насичені кольори, особливо в приміщенні і при слабкому освітленні, і ефективну роботу стабілізації.

При ретельному аналізі знятих роликів експерти помітили легкий рожевий відтінок на відео, знятих на вулиці, помітне недоекспонування при слабкому освітленні, низьку деталізацію при будь-яких умовах і явні стрибки кількості кадрів при зйомці панорам.

Фахівці DxOMark оцінили камеру Google Pixel 3a: не дотягнув до старших - фото 342190

Google Pixel 3a отримав за фотографії 103 бали – стільки ж і у звичайного Pixel 3. А ось за відео Pixel 3a нагородили тільки 95 балами, що на 3 менше у порівнянні з флагманської моделлю. Через це підсумкова оцінка смартфона склала 100 балів – на 1 менше, ніж у Pixel 3.

Читайте також: ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Прізвище кандидата в нардепи чи вигадане слово? ТЕСТ до парламентських виборів
  • 17 липня, 14:33
  • 639
Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму
  • 18 липня, 18:51
  • 564
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
  • 15 липня, 19:23
  • 694
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони