Фахівці DxOMark оцінили камеру Google Pixel 3a: не дотягнув до старших

Google Pixel 3a був представлений ще у травні, але експерти авторитетного порталу DxOMark тільки зараз опублікували свій огляд камери смартфона. Як завжди, фахівці оцінили фото- і відеоможливості доступного "пікселя" в різних умовах зйомки, виявивши всі сильні і слабкі сторони пристрою.

Нагадаємо, що Pixel 3a отримав характеристики, властиві смартфонам середнього класу, але основну камеру Google в нього поставила таку ж, що і у флагманський Pixel 3. Це єдиний 12-мегапіксельний модуль з розміром пікселя 1,4 мкм, об'єктивом з діафрагмою f / 1.8 і оптичною стабілізацією зображення. Крім того, Pixel 3a підтримує всі програмні функції, доступні в старшій моделі, включаючи просунутий нічний режим.

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При зйомці фотографій фахівці DxOMark відзначили хорошу деталізацію практично в будь-яких умовах, точну цільову експозицію, відмінну передачу кольору, а також швидкий і правильний автофокус.

До явних недоліків вони віднесли втрату різкості по краях кадру, провали в тінях при хорошому освітленні і холодний відтінок фотографій при зйомці на вулиці. У випадку зі зйомкою в портретному режимі смартфон неприродно відокремлює об'єкт від фону і часто помиляється з розмиванням.

При запису відео співробітники ресурсу виділили низький рівень шуму навіть при слабкому освітленні, швидкий і точний автофокус, яскраві і насичені кольори, особливо в приміщенні і при слабкому освітленні, і ефективну роботу стабілізації.

При ретельному аналізі знятих роликів експерти помітили легкий рожевий відтінок на відео, знятих на вулиці, помітне недоекспонування при слабкому освітленні, низьку деталізацію при будь-яких умовах і явні стрибки кількості кадрів при зйомці панорам.

Google Pixel 3a отримав за фотографії 103 бали – стільки ж і у звичайного Pixel 3. А ось за відео Pixel 3a нагородили тільки 95 балами, що на 3 менше у порівнянні з флагманської моделлю. Через це підсумкова оцінка смартфона склала 100 балів – на 1 менше, ніж у Pixel 3.

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