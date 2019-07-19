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Xiaomi Qin 2: смартфон для студентів за 73 долари на Android GO

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Xiaomi Qin 2 – ідеальний смартфон для студентів - фото 1
Xiaomi Qin 2 – ідеальний смартфон для студентів

Бренд Qin, що входить до складу Xiaomi, анонсував нову модель смартфона під назвою Qin 2. Крім доступної ціни, апарат отримав оригінальне співвідношення сторін екрану, ІЧ-порт і операційну систему Android Go, оптимізовану для роботи з бюджетними гаджетами.

Новинку оснастили 5,05-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1440х576 пікселів і співвідношенням сторін 22,5: 9.

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Трендові вирізи й отвори на екрані відсутні, а проблеми із розміщенням фронталки виробник вирішив радикально – її у смартфона немає. За можливості зйомки відповідає основний модуль з 5-мегапіксельним датчиком.

Апарат побудований на базі процесора Spreadtrum SC9832E. На борту смартфона 1 ГБ оперативної пам'яті, а також 32 ГБ вбудованої без можливості розширити її за допомогою карт пам'яті. За автономність апарату відповідає акумулятор на 2100 мАг.

Новинка оснащена роз'ємом USB Type-C, передбачений також ІЧ-порт для перетворення смартфона на універсальний пульт дистанційного керування побутовою технікою. Щоб викликати голосовий асистент Xiao AI на корпусі виділена окрема фізична кнопка.

Xiaomi Qin 2: смартфон для студентів за 73 долари на Android GO - фото 342119

Xiaomi Qin 2: смартфон для студентів за 73 долари на Android GO - фото 342120

Xiaomi Qin 2: смартфон для студентів за 73 долари на Android GO - фото 342121

Xiaomi Qin 2: смартфон для студентів за 73 долари на Android GO - фото 342122

Смартфон працює на базі операційної системи Android 9.0 Pie (Go Edition), оптимізованої для роботи з гаджетами початкового рівня. Він отримав 4G-модем і модулі бездротового зв'язку Wi-Fi і Bluetooth 4.2. Виробник позиціонує новинку як пристрій для студентів: з коробки апарат отримав встановлені додатки для навчання та функцію батьківського контролю.

Qin 2 уже доступний для замовлення на краудфандінговому майданчику Xiaomi за ціною $ 73.

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Джерело: himagadmi
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