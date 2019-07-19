Xiaomi Qin 2: смартфон для студентів за 73 долари на Android GO

Бренд Qin, що входить до складу Xiaomi, анонсував нову модель смартфона під назвою Qin 2. Крім доступної ціни, апарат отримав оригінальне співвідношення сторін екрану, ІЧ-порт і операційну систему Android Go, оптимізовану для роботи з бюджетними гаджетами.

Новинку оснастили 5,05-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1440х576 пікселів і співвідношенням сторін 22,5: 9.

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Трендові вирізи й отвори на екрані відсутні, а проблеми із розміщенням фронталки виробник вирішив радикально – її у смартфона немає. За можливості зйомки відповідає основний модуль з 5-мегапіксельним датчиком.

Апарат побудований на базі процесора Spreadtrum SC9832E. На борту смартфона 1 ГБ оперативної пам'яті, а також 32 ГБ вбудованої без можливості розширити її за допомогою карт пам'яті. За автономність апарату відповідає акумулятор на 2100 мАг.

Новинка оснащена роз'ємом USB Type-C, передбачений також ІЧ-порт для перетворення смартфона на універсальний пульт дистанційного керування побутовою технікою. Щоб викликати голосовий асистент Xiao AI на корпусі виділена окрема фізична кнопка.

Смартфон працює на базі операційної системи Android 9.0 Pie (Go Edition), оптимізованої для роботи з гаджетами початкового рівня. Він отримав 4G-модем і модулі бездротового зв'язку Wi-Fi і Bluetooth 4.2. Виробник позиціонує новинку як пристрій для студентів: з коробки апарат отримав встановлені додатки для навчання та функцію батьківського контролю.

Qin 2 уже доступний для замовлення на краудфандінговому майданчику Xiaomi за ціною $ 73.

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