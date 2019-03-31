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Facebook знову змінює правила: що трапилось
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Соцмережа Facebook вирішила посилити контроль за прямими трансляціями після трагічних подій у Новій Зеландії. Користувачів очікуються жорсткіші правила відео.
Платформа Facebook серйозно взялась за ситуацію зі стрімами після теракту в мечетях Нової Зеландії, адже один з нападників покроково демонстрував всі дії у прямому ефірі.
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"Ми повинні робити більше", – наголосила операційний директор Facebook Шеріл Седберг.
Відзначається, що тепер соцмережа зробить обмеження щодо трансляцій від тих користувачів, які вже порушували правила. До того ж, планується пришвидшити процес розпізнавання та видалення записів зі сценами насильства.
Седберг наголосила, що після трагічних подій у Новій Зеландії було знайдено більш як 900 записів з моментами трансляції терориста.
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