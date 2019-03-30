Ця країна першою в Європі запустила зв'язок 5G

Австрійська компанія T-Mobile, першою в Європі запустила комерційне використання зв'язку 5G. Зв'язок нового покоління зараз охопив 17 громад в сільській місцевості. На всіх користувачів країни 5G повинен поширитися до 2025 року.

Відзначається, що ексклюзивними користувачами нового формату зв'язку стали 200 абонентів компанії переважно в сільській місцевості Австрії. За планом австрійської влади, всіх користувачів інтернету в Австрії планується охопити зв'язком 5G до 2025 року.

І ще: Вчені пояснили, чому ми залежні від смартфонів

На початку березня Австрія розіграла на аукціоні перші частоти п'ятого покоління мобільного зв'язку 5G, ставши дебютантом по впровадженню нового стандарту телекомунікацій в Європі.

В Австрії з'явився інтернет 5G

В австрійській Службі з регулювання радіомовлення і телекомунікацій повідомляли, що покупцями частот стали найбільші мобільні оператори Австрії: A1 Telekom Austria, T-Mobile і Drei, а також чотири регіональні інтернет-компанії. Продаж частот 5G приніс австрійському регулятору 188 мільйонів євро.

Мережа п'ятого покоління характерна головним чином тим, що дозволяє збільшити швидкість доступу в інтернет майже у 10 разів. За допомогою нового стандарту мільярди пристроїв зможуть отримати можливість так званого колективного спілкування, тобто 5G об'єднає в одну мережу самокеровані машини, пристрої сфери житлово-комунального господарства та інші гаджети. Стандарт 4G для таких рішень вже не підходить.

Очікується, що масштабна комерційна експлуатація 5G почнеться після 2020 року. Рекордна швидкість передачі даних в тестових зонах мережі нового покоління досягала 25 Гбіт/с. Такі показники дозволяють в режимі онлайн транслювати відео в роздільній здатності 4K (Ultra HD).

Читайте також: Названо українське місто, де Instagram – найпопулярніший, і це не Київ