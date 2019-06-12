Супрун розповіла, як правильно носити підбори і як вони впливають на здоров'я жінок

Тривале носіння підборів може завдати шкоди здоров'ю ніг і спини. Про це у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона зазначила, що роботодавці ні в якому разі не повинні змушувати жінок носити таке взуття.

Так, Уляна Супрун попередила, що при носінні високих підборів виникає підвищений ризик виникнення наростів, мозолів, болю в м'язах і ризик травмуватися. Деякі з цих травм дуже серйозні, як переломи гомілки, і вимагають досить тривалого лікування та реабілітації.

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Ви можете носити підбори, якщо вам комфортно фізично і психологічно, а взуття при цьому має хороший супінатор, не тисне, і каблук правильно розташований посередині п'яти. Але не забувайте, що тривале носіння взуття на високих підборах може завдати шкоди здоров'ю ніг і спини, тому чергуйте красиве зі зручним, – розповіла чиновниця.

Медик додала, що дослідження вчених показало, що високі підбори підвищують жіночу самовпевненість.

При цьому підбори негативно впливають на коліна, через що збільшується ризик появи дегенеративних змін в суглобах і появи остеоартрозу. Також у такому взутті збільшується тиск на стопи. Чим вищий каблук, тим сильніший тиск. Наприклад, носіння каблуків заввишки у 7,5 см підвищує тиск на передню частину стопи на 76%.

Якщо ви схильні до набряків, то вузьке взуття рано чи пізно почне пережимати судини, і може натерти ногу до крові. Щодо набряків слід проконсультуватися з кардіологом, щоб виявити причину і призначити лікування. Поки вам не стало краще, слід утриматися від "красивого" взуття, – підсумувала Супрун.

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