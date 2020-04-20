Facebook випустить мобільний додаток для трансляції ігор

Facebook випустить мобільний додаток Facebook Gaming, створений для трансляції ігор. Його планували запустити влітку 2020 року, але на тлі пандемії коронавірусу популярність відеоігор зросла, тому дату релізу перенесли. Facebook Gaming має з'явитися в Google Play сьогодні, 20 квітня.

Компанія тестувала додаток протягом 18 місяців в Латинській Америці та Південно-Східної Азії. У Facebook вважають, що нова програма дозволить конкурувати в стрімінгами з Twitch і YouTube.

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Інвестувати в ігри пріоритетно для нас, тому що ігри стали формою розваг, яка дійсно об'єднує людей. Це не просто форма пасивного споживання, а інтерактивна форма, яка об'єднує людей, – розповів глава додатку Facebook Фіджі Сумо.

Компанія хоче полегшити користувачам процес запуску потокового мовлення, додавши кнопку Go Live. Функція дозволить завантажувати стрім інших мобільних ігор на одному пристрої, натиснувши всього кілька кнопок. Встановлення сторонніх програм не буде потрібне, стверджують в розробники.

Трансляції з'являться на особистих сторінках користувачів. Глядачі зможуть відправляти стрімерам "зірки" (форма донатів), а Facebook буде отримувати комісію з них. Реклами в додатку на перших етапах не буде.

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