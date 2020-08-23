Facebook відмовляється від звичного дизайну назавжди

Влітку 2020 року оновлення Facebook стало доступним абсолютно для всіх користувачів цієї соціальної мережі, проте у багатьох воно викликало несприйняття і критику.

Попри це, вже з вересня абсолютно всі користувачі Facebook матимуть новий дизайн своєї сторінки, хочуть вони цього чи ні.

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Про це говориться у відповіді на англомовному сайті підтримки мережі. Один із користувачів запитав, чи може він налаштувати свою сторінку так, щоб вона використовувала старий дизайн. Відповідь на це питання була такою: ви можете зараз повернутись до старого дизайну, проте у вересні абсолютно усі користувачі Facebook будуть автоматично переведені на нову версію. Стару версію дизайну не підтримуватимуть.

Нова версія забрала синю плашку, переосмислила розміщення деяких кнопок і функцій, а ще змінила зовнішній вигляд рядка пошуку. Користувачі мережі в Україні новий дизайн у більшості сприйняли несхвально.

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