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Facebook відкриє мережу кафе: до чого тут особисті дані користувачів

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Користувачів вчитимуть налаштовувати конфіденційність у мережі - фото 1
Користувачів вчитимуть налаштовувати конфіденційність у мережі

У кінці серпня компанія Facebook відкриє мережу поп-ап-кафе в Великобританії, щоб розповісти користувачам про налаштування конфіденційності у соцмережі.

Як повідомляє The Evening Standard, Facebook таким чином сподівається відновити свою репутацію після низки скандалів навколо витоків особистих даних саме у соцмережі.

І ще: Відкрита приватність: Facebook підслуховував розмови користувачів

Усім, хто візьме участь в перевірці конфіденційності, обіцяють безкоштовні напої. Перший заклад Facebook Cafе відкриють у Лондоні 28 і 29 серпня. Компанія вибрала це місто не випадково. Згідно з результатами опитувань, 27% жителів столиці Англії не вміють налаштовувати параметри безпеки у соціальних мережах. Подібні заклади з'являться у п'яти інших містах Великобританії – Брайтоні, Манчестері, Кардіффі і Единбурзі.

Facebook відкриє мережу кафе: до чого тут особисті дані користувачів - фото 348756

Поп-ап-кафе Facebook працюватимуть з 28 серпня по 5 вересня.

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Джерело: standard
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