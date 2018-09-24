Facebook тестує власний сервіс знайомств

Соцмережа Facebook запустила в Колумбії внутрішній сервіс Facebook Dating, який може стати аналогом популярного додатка Tinder. Після тестування новий функціонал стане доступний і в інших країнах.

"Мета команди – зробити Facebook найбільш комфортним місцем для початку відносин в інтернеті. Розробляючи новий продукт, ми думали про те, як спонукати користувачів пам'ятати, що за розглянутими ними профілями стоять живі люди. Ми хочемо, щоб ви розглядали більше, ніж фото профілю цієї людини", – розповів журналістам менеджер Facebook Натан Шарп.

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Сервіс вбудований в додаток соціальної мережі для iOS і Android. Він доступний для користувачів старше 18 років. Відзначається, що у Facebook поки немає планів монетизувати новий сервіс за допомогою реклами або преміальних підписок на бонусні функції.

Facebook Dating може стати аналогом додатка Tinder

Щоб заповнити свій профіль, необхідно вибрати до 12 фотографій, які були раніше розміщені в Facebook або Instagram, а також відповісти на 20 питань про себе, таких як "Що таке ваш ідеальний день?" або "Яка пісня завжди змушує тебе співати?".

Додаток шукає потенційних партнерів в радіусі до 100 км, орієнтуючись при цьому на переваги щодо релігії, гендеру, віку, росту, наявності дітей і так далі. При цьому сервіс недоступний для користувачів, які вказали в анкеті Facebook статус "в стосунках" або "в шлюбі". Для користувачів доступний чат, який обмежений текстом і емодзі.

У Facebook обіцяють уважно стежити за випадками зловживання сервісом і забезпечувати конфіденційність користувачів.

Реальною перевагою Facebook на цьому ринку буде його майже бездонна інформація про персональні дані про всіх нас. Він може аналізувати тенденції в характеристиках людей, дані про те, які люди реагують на запити або повідомлення. Він може знайомити людей, які реєструються в одних і тих ж місцях або чиї GPS маршрути перетинаються, – підкреслюють журналісти.

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