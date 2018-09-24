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Facebook тестує власний сервіс знайомств
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Соцмережа Facebook запустила в Колумбії внутрішній сервіс Facebook Dating, який може стати аналогом популярного додатка Tinder. Після тестування новий функціонал стане доступний і в інших країнах.
"Мета команди – зробити Facebook найбільш комфортним місцем для початку відносин в інтернеті. Розробляючи новий продукт, ми думали про те, як спонукати користувачів пам'ятати, що за розглянутими ними профілями стоять живі люди. Ми хочемо, щоб ви розглядали більше, ніж фото профілю цієї людини", – розповів журналістам менеджер Facebook Натан Шарп.
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Сервіс вбудований в додаток соціальної мережі для iOS і Android. Він доступний для користувачів старше 18 років. Відзначається, що у Facebook поки немає планів монетизувати новий сервіс за допомогою реклами або преміальних підписок на бонусні функції.
Щоб заповнити свій профіль, необхідно вибрати до 12 фотографій, які були раніше розміщені в Facebook або Instagram, а також відповісти на 20 питань про себе, таких як "Що таке ваш ідеальний день?" або "Яка пісня завжди змушує тебе співати?".
Додаток шукає потенційних партнерів в радіусі до 100 км, орієнтуючись при цьому на переваги щодо релігії, гендеру, віку, росту, наявності дітей і так далі. При цьому сервіс недоступний для користувачів, які вказали в анкеті Facebook статус "в стосунках" або "в шлюбі". Для користувачів доступний чат, який обмежений текстом і емодзі.
У Facebook обіцяють уважно стежити за випадками зловживання сервісом і забезпечувати конфіденційність користувачів.
Реальною перевагою Facebook на цьому ринку буде його майже бездонна інформація про персональні дані про всіх нас. Він може аналізувати тенденції в характеристиках людей, дані про те, які люди реагують на запити або повідомлення. Він може знайомити людей, які реєструються в одних і тих ж місцях або чиї GPS маршрути перетинаються, – підкреслюють журналісти.
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