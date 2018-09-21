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Facebook готується запустити власний смарт-пристрій
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Швидше за все, на наступному тижні Facebook випустить власний пристрій для відеочату під назвою Portal. Пристрій є першою спробою Facebook вийти на ринок споживчої електроніки після шолома Oculus. З чуток, гаджет буде схожий на Echo Show від Amazon.
Повідомляється, що пристрій буде випускатися в двох розмірах екрану і може коштувати близько 400 доларів для більшого розміру, в той час як менша версія може коштувати 300 доларів. Це можна порівняти з вартістю у 229,99 доларів за Echo Show.
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Ці пристрої повинні були бути представлені на конференції Tech F8 в травні, але Facebook після скандалу з Cambridge Analytica на початку цього року, вирішив відкласти презентацію гаджетів Portal.
У зв'язку зі зменшенням довіри громадськості до Facebook після цього скандалу, компанія вирішила додати на пристрій апаратну заглушку перед ширококутною відеокамерою Portal.
Portal як повідомляється, є результатом розробки Facebook Building 8, секретного центру досліджень і розробок для апаратних проектів. Пристрій є частиною планів Facebook по залученню людей до відеочату на своїй платформі.
Вбудованим асистентом Portal стане Amazon Alexa. Він буде розповідати новини, виводити на екран рецепти страв, запускати відтворення музики і перегляд відео. Також інтелектуальна система буде відслідковувати переміщення користувача по кімнаті, щоб утримувати його обличчя в кадрі. Гаджет вже давно тестується в будинках співробітників Facebook.
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