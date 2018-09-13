Facebook буде боротися з образливими мемами

У Facebook будуть шукати образливі меми / Splendid Communications

Розробники Facebook представили нейромережу Rosetta, здатну розпізнавати картинки з текстом.

Імовірно, розробка дозволить модераторам соцмережі краще боротися зі спамом і образливим контентом на зображеннях.

І ще: Молодь масово видаляє Facebook

Як повідомляється, нейромережа створена на базі технології оптичного розпізнавання тексту, розробленої Facebook у 2005 році. Принцип її роботи полягає у виявленні зон усередині картинок, де міститься текст. Далі Rosetta розпізнає текст.

Як будуть розпізнавати образливі меми

Наразі Rosetta підтримує кілька мов на основі латиниці. Крім стандартних мемів, нейромережа також здатна покадрово відсканувати відеоролики.

Читайте також: Facebook запускає власний YouTube