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Facebook буде боротися з образливими мемами

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У Facebook будуть шукати образливі меми - фото 1
У Facebook будуть шукати образливі меми / Splendid Communications

Розробники Facebook представили нейромережу Rosetta, здатну розпізнавати картинки з текстом.

Імовірно, розробка дозволить модераторам соцмережі краще боротися зі спамом і образливим контентом на зображеннях.

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Як повідомляється, нейромережа створена на базі технології оптичного розпізнавання тексту, розробленої Facebook у 2005 році. Принцип її роботи полягає у виявленні зон усередині картинок, де міститься текст. Далі Rosetta розпізнає текст.

Як будуть розпізнавати образливі меми - фото 275745
Як будуть розпізнавати образливі меми

Наразі Rosetta підтримує кілька мов на основі латиниці. Крім стандартних мемів, нейромережа також здатна покадрово відсканувати відеоролики.

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Джерело: facebook
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