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Facebook та Instagram не працюють: у соцмережах стався новий збій

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Інстаграм належить компанії Фейсбук - фото 1
Інстаграм належить компанії Фейсбук / hackread

24 липня у роботі соцмереж Facebook та Instagram спостерігаються істотні проблеми. Черговий збій зачепив й українських користувачів, які не можуть зайти на свої профілі.

Близько 16:00 обидві соцмережі "впали". Спершу проблеми виникли в Instagram: там користувачі не можуть публікувати пости чи переглядати стрічку новин. При цьому йдеться саме про збій у роботі десктопної версії, а мобільний додаток працює, хоч і з перебоями.

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Facebook та Instagram не працюють: у соцмережах стався новий збій - фото 343269

За даними сайту Downdetector, Instagram працює з перебоями в Україні, Польщі, Литві, Молдові та ще кількох європейських країнах.

Збій в Інстаграм - фото 343266
Збій в Інстаграм

Натомість користувачі Facebook скаржаться на те, що взагалі не можуть увійти в соцмережу з десктопу. Мобільний додаток та месенджер працюють некоректно – стрічка новин не оновлюється, а фото не відображаються.

Facebook та Instagram не працюють: у соцмережах стався новий збій - фото 343270

Дані Downdetector свідчать, що соцмережа не працює лише в Україні, Польщі та Литві:

Збій у Фейсбук - фото 343272
Збій у Фейсбук

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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