Facebook та Instagram не працюють: у соцмережах стався новий збій

24 липня у роботі соцмереж Facebook та Instagram спостерігаються істотні проблеми. Черговий збій зачепив й українських користувачів, які не можуть зайти на свої профілі.

Близько 16:00 обидві соцмережі "впали". Спершу проблеми виникли в Instagram: там користувачі не можуть публікувати пости чи переглядати стрічку новин. При цьому йдеться саме про збій у роботі десктопної версії, а мобільний додаток працює, хоч і з перебоями.

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За даними сайту Downdetector, Instagram працює з перебоями в Україні, Польщі, Литві, Молдові та ще кількох європейських країнах.

Збій в Інстаграм

Натомість користувачі Facebook скаржаться на те, що взагалі не можуть увійти в соцмережу з десктопу. Мобільний додаток та месенджер працюють некоректно – стрічка новин не оновлюється, а фото не відображаються.

Дані Downdetector свідчать, що соцмережа не працює лише в Україні, Польщі та Литві:

Збій у Фейсбук

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