Нейромережа від Facebook обіграла професійних гравців в покер

Бот з штучним інтелектом, розроблений представниками Facebook і Університету Карнегі – Меллона, обіграв професійних гравців в покер, серед яких були двоє світових чемпіонів Poker Main Event.

Спеціально розроблений штучний інтелект вже перемагав професійних гравців у комп'ютерну стратегію StarCraft II і навіть обігрував чемпіонів світу з Dota 2. На цей раз нова нейромережа від розробників Facebook і Університету Карнегі – Меллона здобула перемогу над професійними гравцями в покер.

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Як повідомляється, бот зі штучним інтелектом переміг в безлімітному холдимі на 6 осіб, серед яких були два переможці Світової серії Poker Main Event. Відомо, що бота зі штучним інтелектом Pluribus розробили на основі схожої попередньої версії під назвою Libratus, яка вже перемагала професійних гравців у покер на двох у 2017 році.

Нейромережа не може передбачати весь результат гри, але її алгоритми дозволяють приймати правильні рішення на кілька кроків вперед. На практиці Pluribus зіграв 10 тисяч роздач за 12 днів проти 12 професійних гравців, яким пообіцяли 50 тисяч доларів за перемогу. Якби кожна фішка на столі, де нейромережа боролася з реальними гравцями, коштувала один долар, Pluribus заробляв би 1000 доларів кожну годину, змагаючись з п'ятьма гравцями.



Facebook планує використовувати своє творіння для запобігання шахрайству і для боротьби із забороненим контентом в інтернеті.

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