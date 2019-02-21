Facebook слідкує за вашими діями: як це відключити на Android-смартфонах

Можна обмежити Facebook, який постійно стежить за вами

У Facebook для Android з'явилося налаштування, яке дозволяє заборонити додатку доступ до місця розташування, коли він не запущений. Розповідаємо вам, як це зробити, щоби соціальна мережа не знала про ваше місцеперебування.

Раніше CNBC з'ясував, що відділ безпеки Facebook використовує фонову інформацію про геолокацію для пошуку людей, які можуть загрожувати співробітникам компанії. Не дивно, що дані збираються про всіх користувачів, які мають додатки на своїх смартфонах.

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На Android ви можете або повністю заборонити додатку відстежувати ваше місцеперебування, або надати до нього повний доступ. Це особливість операційної системи: у вас немає можливості вибрати, в яких саме ситуаціях та чи інша програма може використовувати дані про те, де ви перебуваєте.

Facebook стверджує, що раніше не відстежувала місцеперебування Android-користувачів у фоновому режимі, якщо у них не була ввімкнена функція "Журнал геоданих". Але тепер в додатку є спеціальний перемикач, за допомогою якого можна повністю деактивувати стеження. Найближчим часом він стане доступним для всіх користувачів.

Для того, щоб вимкнути стеження, потрібно зайти в налаштування фірмового додатка:

У додатку Facebook для iOS можливість відключити доступ до місцеперебування у фоновому режимі була і раніше. Компанія збирається розіслати користувачам обох мобільних ОС повідомлення з проханням перевірити налаштування геолокації.

На щастя, в найближчому майбутньому Google може усунути проблему. Згідно з витоками, у наступній версії Android користувачі зможуть "дозволяти" програмам використовувати дані про місцеперебування тільки тоді, коли програма запущена.

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