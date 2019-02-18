Apple дозволила поділитися безкоштовним місяцем Apple Music з друзями

Користувачі можуть поділитися підпискою на Apple Music

Минулого тижня компанія Apple розіслала хвилю повідомлень колишнім підписникам Apple Music, запропонувавши їм додатковий 3-місячний безкоштовний період. Крім того, нинішнім підписникам пропонують поділитися безкоштовним місяцем користування з друзями.

Push-повідомлення дозволяють користувачам перейти на сторінку, де вони можуть відправити реферальне посилання друзям, які не є підписниками Apple Music. Перейшовши за посиланням, користувачі можуть отримати 1 місяць Apple Music безкоштовно.

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Варто відзначити, що по закінченню безкоштовного періоду підписка продовжується автоматично і переходить на платну основу з щомісячним платежем у 130 гривень.

Тактика використання Apple push-повідомлень для просування своїх сервісів дратує багатьох підписників. При цьому Apple порушує власні правила App Store, використовуючи push-повідомлення в маркетингових цілях.

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