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Apple дозволила поділитися безкоштовним місяцем Apple Music з друзями

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Користувачі можуть поділитися підпискою на Apple Music - фото 1
Користувачі можуть поділитися підпискою на Apple Music

Минулого тижня компанія Apple розіслала хвилю повідомлень колишнім підписникам Apple Music, запропонувавши їм додатковий 3-місячний безкоштовний період. Крім того, нинішнім підписникам пропонують поділитися безкоштовним місяцем користування з друзями.

Push-повідомлення дозволяють користувачам перейти на сторінку, де вони можуть відправити реферальне посилання друзям, які не є підписниками Apple Music. Перейшовши за посиланням, користувачі можуть отримати 1 місяць Apple Music безкоштовно.

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Варто відзначити, що по закінченню безкоштовного періоду підписка продовжується автоматично і переходить на платну основу з щомісячним платежем у 130 гривень.

Тактика використання Apple push-повідомлень для просування своїх сервісів дратує багатьох підписників. При цьому Apple порушує власні правила App Store, використовуючи push-повідомлення в маркетингових цілях.

Вам знадобиться: Як відімкнути платні підписки на iPhone та iPad: інструкція

Джерело: Macdigger
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