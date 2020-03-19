Цукерберг заплатить по тисячі доларів працівникам Facebook

Творець Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія усіляко підтримує своїх працівників під час пандемії коронавірусу, тому виплатить тисячу доларів кожному, хто працює віддалено. І це не єдиний бонус від найбільшої соцмережі світу.

Коронавірус змусив чимало країн перейти на режим карантину, тож люди самоізолюються. Хоч і не всім вдалось перейти на роботу з дому, але така позитивна ініціатива не залишилась не поміченою. У компанії Facebook вирішили заплатити по тисячі доларів у якості підтримки всім, хто влаштував собі віддалене робоче місце. Це повинно стимулювати працівників, а також покривати додаткові витрати, які виникли в людей.

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Відзначимо, що всього у Facebook працюють близько 45 тисяч осіб з різних країн, а цю особливу виплату отримають всі, хто має повну ставку та працює з дому. Кількість такого персоналу не уточнюється, але Цукерберг запевнив, що зарплати не зменшаться й у тих людей, які отримали менше робочих годин через коронавірус. Сюди потрапили працівники кафетерію, прибиральних та інші помічники.

Але це не єдина крута річ, про яку заявив Цукерберг. Коронавірус завдав удару не лише по здоров'ю людства, а й по бізнесу. Тому компанія Марка інвестує близько 100 мільйонів доларів у невеликі компанії в 30 країнах, що вони змогли зберегти власний бізнес та працівників. Проте не варто уявляти, як конверт з грошима опиняється у шухлядах керівників, адже кошти надійдуть у вигляді пільг на розміщення реклами у Facebook або ж грантів.

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