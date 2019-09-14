Facebook провела наймасштабніший редизайн за всю свою історію

Це наймасштабніший редизайн за 15 років існування Facebook

Соціальні мережі періодично отримують нові функції для залучення аудиторії. Важливу роль відіграє і дизайн, з яким користувачі взаємодіють: часом косметичні зміни бувають не менш корисні, ніж поява чергового пункту налаштувань.

Facebook провела глобальний редизайн інтерфейсу вперше за 15 років своєї роботи – зміни видно неозброєним оком.

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Ключовою візуальною зміною стрічки новин стали мінімалістичний дизайн, збільшений шрифт і спрощена тимчасова шкала при прокручуванні. У верхній частині сторінки зникла традиційна синя смуга для логотипа соціальної мережі, а сам він змінив квадратне обрамлення на кругле. За даними джерел мережі, Facebook тепер запам'ятовує положення стрічки і "відмотує" її на останній переглянутий фрагмент, коли користувач повертається до неї.

Як зазначає блогер Метт Наварра на своїй сторінці у Twitter, десктопний інтерфейс Facebook зараз нагадує власну мобільну версію.

Новий дизайн поки доступний не всім користувачам – перехід здійснюється поступово. Надалі очікується коригування інтерфейсу WhatsApp і кастомізація оформлення історій в Instagram – ці зміни компанія анонсувала ще на початку поточного року.

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