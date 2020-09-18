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Facebook представив віртуальний офіс для VR: відео

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Віртуальний офіс Infinite Office - фото 1
Віртуальний офіс Infinite Office / engadget

Facebook під час презентації Facebook Connect показав віртуальний офіс для VR – Infinite Office ("Нескінченний офіс"). І синхронізувати його можна з реальними моніторами.

Функції будуть доступні через VR-шолом Oculus Quest 2 і дозволять організувати робочий простір з будь-якого місця. Користувач зможе налаштовувати робочі екрани, керуючи ними за допомогою рук – VR-гарнітура фіксує їх руху за допомогою зовнішніх камер. Також можна буде міняти ступінь занурення у віртуальний світ.

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Як зазначається, введення тексту завжди було проблемою для віртуальної реальності, тому Facebook співпрацювала з Logitech, щоб створити фізичну клавіатуру з трекпадом для Infinite Office.

Нові функції для Oculus Quest 2 випустять взимку 2020 року в експериментальному режимі. Ранні версії Infinite Office будуть орієнтовані на особисту роботу, а не на групову.

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Джерело: engadget
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