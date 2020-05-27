Facebook представила додаток для голосових дзвінків, який показуватиме готовність говорити

Команда Facebook представила додаток для голосових дзвінків CatchUp, який показує вашим контактам, коли ви готові спілкуватися.

Дослідження компанія показали, що одна з головних причин, по якій люди не дзвонять друзям і родичам частіше, полягає в тому, що вони не знають, коли ті готові говорити, чи побоюються, що можуть зв'язатися з ними 3 незручний час. CatchUp повинен вирішити цю проблему.

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CatchUp – це окремий додаток, який не пов'язаний з додатком Facebook. Користувачеві не потрібно мати обліковий запис у соцмережі, щоб використовувати новий додаток. Список контактів буде формуватися не за друзями у Facebook, а по телефонній книзі. Тобто з вами зможуть зв'язатися всі випадкові люди, які є у ваших контактах і які також встановили CatchUp.

"Обмін повідомленнями та відеодзвінки – це відмінні способи відправити швидке оновлення або зв'язатися з кимось віч-на-віч, але спілкування телефоном пропонує унікальний баланс як зручності, так і особистого спілкування", – йдеться у заяві Facebook.

Щоб вказати готовність до розмови, треба буде поставити статус "Готовий побалакати". У додатку будуть доступні як групові, так і індивідуальні дзвінки. Зараз його тестують в США на iOS and Android.

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