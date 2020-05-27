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Facebook представила додаток для голосових дзвінків, який показуватиме готовність говорити

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Facebook представила додаток для голосових дзвінків, який показуватиме готовність говорити - фото 1

Команда Facebook представила додаток для голосових дзвінків CatchUp, який показує вашим контактам, коли ви готові спілкуватися.

Дослідження компанія показали, що одна з головних причин, по якій люди не дзвонять друзям і родичам частіше, полягає в тому, що вони не знають, коли ті готові говорити, чи побоюються, що можуть зв'язатися з ними 3 незручний час. CatchUp повинен вирішити цю проблему.

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Facebook представила додаток для голосових дзвінків, який показуватиме готовність говорити - фото 406532

CatchUp – це окремий додаток, який не пов'язаний з додатком Facebook. Користувачеві не потрібно мати обліковий запис у соцмережі, щоб використовувати новий додаток. Список контактів буде формуватися не за друзями у Facebook, а по телефонній книзі. Тобто з вами зможуть зв'язатися всі випадкові люди, які є у ваших контактах і які також встановили CatchUp.

"Обмін повідомленнями та відеодзвінки – це відмінні способи відправити швидке оновлення або зв'язатися з кимось віч-на-віч, але спілкування телефоном пропонує унікальний баланс як зручності, так і особистого спілкування", – йдеться у заяві Facebook.

Щоб вказати готовність до розмови, треба буде поставити статус "Готовий побалакати". У додатку будуть доступні як групові, так і індивідуальні дзвінки. Зараз його тестують в США на iOS and Android.

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Джерело: npe.fb
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