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Facebook запустив додаток, в якому користувачам платять за проходження опитувань

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Facebook запустив додаток, в якому користувачам платять за проходження опитувань - фото 1

Компанія Facebook запустила додаток Viewpoints, користувачам якого будуть платити за проходження опитувань і виконання інших завдань. Програма збиратиме дані користувачів, але Facebook обіцяє ними не ділитися.

Сервіс доступний для користувачів з 18 років. Щоб користуватися Viewpoints, в додатку потрібно залогінитися через акаунт у Facebook. Також потрібно буде вказати ім'я користувача, країну проживання, адреса електронної пошти, дату народження і стать, а в деяких випадках локацію.

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Facebook запустив додаток, в якому користувачам платять за проходження опитувань - фото 370291

Поки додаток доступний тільки в США, але в планах компанії запустити його і в інших країнах у 2020 році.

Перед кожним опитуванням юзерам будуть розповідати, як компанія буде використовувати отримані дані. За участь користувачі будуть отримувати бонусні бали, які можна буде вивести на рахунок в PayPal.

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Джерело: about.fb
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