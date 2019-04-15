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Facebook планує відмовитися від Messenger

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Facebook і Messenger об'єднаються - фото 1
Facebook і Messenger об'єднаються / rb

Ентузіасти виявили в програмному коді Facebook натяки на відмову від окремого месенджера на користь їхнього об'єднання в один додаток. Сліди в коді знайшов розробник Джейн Маньчжун Вонг. Хоча представники соціальної мережі відкидають ці чутки.

Messenger відокремився від додатка Facebook у 2014 році, з того часу користувачам соціальної мережі доводиться використовувати дві окремі програми, які, до того ж важать досить багато. Не всім користувачам сподобалося таке нововведення, і вони багато разів просили представників Facebook повернути можливість спілкування в одному додатку.

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Facebook і Messenger можуть стати одним цілим - фото 321297
Facebook і Messenger можуть стати одним цілим

Керівництво соціальної мережі вважає, що в подібному рішенні, навпаки, є одна вагома перевага – вона дозволяє листуватися з контактами Facebook без необхідності у використанні ресурсомісткого основного додатка. Але з часом користувачі почали висловлювати думку, що в цьому не було потреби. Ймовірно розробники це розуміють і поступово впроваджують код Messenger назад у Facebook app.

Чутки про це з'явилися недарма. У Facebook нещодавно заявили про плани щодо об'єднання чатів, серед яких й чати з додатків Instagram і WhatsApp, в одну загальну програму. Ймовірно, в рамках цього злиття Messenger повернеться до основного додатка.

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Джерело: cultofmac
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