Чому я це бачу? Facebook пояснить все користувачам

Соцмережа Facebook вирішила чесно допомогти користувачам зрозуміти, чому вони бачать конкретні дописи у своїй новинній стрічці. Як це працюватиме?

У Facebook вирішили ввести функцію "Чому я це бачу", яка допоможе пояснити появу конкретних постів у стрічці. Також новинка дозволить відфільтрувати схожі дописи на майбутнє.

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Як увімкнути функцію "Чому я це бачу?": її можна знайти у контекстному меню, яке є у правому кутку будь-якої публікації. Після натиску з'явиться пояснення, чому допис з'явився у вашій стрічці, як ви контактували з автором допису і який тип публікацій ви любите.

Відзначимо, що раніше така функція спрацьовувала лише на рекламних дописах, а вже з середини травня цього року стане активною для всіх постів.

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