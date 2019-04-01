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Чому я це бачу? Facebook пояснить все користувачам

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Facebook пояснить, чому ви бачите різні дописи - фото 1
Facebook пояснить, чому ви бачите різні дописи

Соцмережа Facebook вирішила чесно допомогти користувачам зрозуміти, чому вони бачать конкретні дописи у своїй новинній стрічці. Як це працюватиме?

У Facebook вирішили ввести функцію "Чому я це бачу", яка допоможе пояснити появу конкретних постів у стрічці. Також новинка дозволить відфільтрувати схожі дописи на майбутнє.

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Як увімкнути функцію "Чому я це бачу?": її можна знайти у контекстному меню, яке є у правому кутку будь-якої публікації. Після натиску з'явиться пояснення, чому допис з'явився у вашій стрічці, як ви контактували з автором допису і який тип публікацій ви любите.

Чому я це бачу? Facebook пояснить все користувачам - фото 318120

Відзначимо, що раніше така функція спрацьовувала лише на рекламних дописах, а вже з середини травня цього року стане активною для всіх постів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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