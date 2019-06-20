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Facebook через 8 років заблокував "голу" обкладинку альбому Led Zeppelin
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Користувач Facebook Мішель Каотік у 2011 році завантажила обкладинку альбому Led Zeppelin Houses Of The Holy на сторінку заходу, який був присвячений річниці виходу альбому. Вісім років потому Facebook заблокував цей пост.
На обкладинці зображені оголені діти, що деруться по Дорозі Гіганта – унікальній геологічній формації, яка створена з тисячі взаємопов'язаних базальтових колон, що розташовані на північному узбережжі Північної Ірландії.
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Знятий знімок відомим фотографом Обрі Пауеллом і відображає він захоплення кінця 60-х – початку 70-х років природною невинністю дитинства.
"Це альбом, який є у мільйонах будинків по всьому світу, і немає сумнівів культовості фотороботи", – зазначає видання.
Однак Facebook дотримується іншої точки зору. Автору поста надійшло повідомлення, в якому стверджується про невідповідність обкладинки альбому стандартам спільноти соцмережі щодо оголених людей або сексуальної активності.
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